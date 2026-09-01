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Williams s'effondre dans la hiérarchie : "Aston est dans une autre catégorie"

Williams n'en finit plus de reculer dans la hiérarchie 2026. Alors que l'écurie peine désormais à sortir de la Q1 et n'a plus marqué de points depuis plusieurs manches, Carlos Sainz estime qu'elle ne devance plus que Cadillac, loin derrière une Aston Martin qui évolue selon lui "dans une autre catégorie".

Téha Courbon Benjamin Vinel
Publié:
Carlos Sainz Jr., Williams

Photo de : Eric Le Galliot

Carlos Sainz estime que Williams ne devance désormais plus que Cadillac en termes de performances, Aston Martin étant désormais "dans une autre catégorie".

Le début de la nouvelle ère de la F1 avait pourtant été plutôt encourageant pour Williams. L'écurie avait inscrit 11 points lors des six premières manches de la saison et occupait la huitième place du championnat constructeurs après le Grand Prix de Monaco. Depuis, ses pilotes n'ont toutefois plus retrouvé le top 10 et n'ont pas fait mieux qu'une 15e place lors des trois dernières manches, tandis que l'équipe peine régulièrement à franchir le cap de la Q1.

À Zandvoort, Alexander Albon est certes parvenu de justesse à atteindre la Q2 lors des deux séances de qualifications, alors que les deux Aston Martin étaient éliminées dès la Q1. Mais Fernando Alonso a ensuite mené à bien une remarquable stratégie à un seul arrêt pour décrocher la neuvième place en course dimanche, tandis qu'Albon et Sainz ont sombré en fond de classement... notamment à cause d'un accrochage entre les deux voitures.

"Nous sommes à peu près là où nous nous y attendions, c'est-à-dire vers l'arrière", déclarait Sainz à l'arrivée de la course. "Actuellement, nous sommes juste plus rapides que Cadillac. Vous avez vu le rythme de course des Aston, elles sont dans une autre catégorie. Nous ne pouvions donc pas nous battre contre elles. En réalité, nous ne pouvions nous battre contre personne."

Monza et le moteur Mercedes ne suffiront pas

Les pilotes Williams ne pensent même pas pouvoir jouer les points lors des prochaines manches, pourtant réputées favorables à la FW48. "Si vous regardez les cinq dernières courses, c'est là que nous sommes depuis cinq courses. C'est notre niveau actuel", a ajouté Sainz, qui avait décroché le podium en Azerbaïdjan l'an dernier, l'épreuve de Bakou était prévue après Monza et l'Espagne.

Au sujet du prochain Grand Prix en Italie, Alexander Albon estime lui aussi que le top 10 sera difficilement accessible, tout en conservant une pointe d'optimisme. Le Thaïlandais souligne notamment que Williams bénéficie du moteur Mercedes, qui devrait offrir un avantage sur le tracé de Monza.

"Ça a toujours été un bon circuit pour nous", confiait le Thaïlandais. "Peu d'appui, peu de virages combinés, donc cela convient généralement à notre voiture. Nous avons la meilleure unité de puissance du plateau, ce qui devrait nous aider. Mais je ne m'attends pas à marquer des points."

Williams occupe actuellement la neuvième place du championnat constructeurs avec 11 points, derrière Audi, qui en compte 16, mais devant Aston Martin, créditée de trois unités.

Avec Ronald Vording et Stuart Codling

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