L'écurie Williams désigne son nouveau directeur par intérim

Williams a annoncé avant le GP de Belgique 2020 de F1 son rachat par un fonds d'investissement américain, Dorilton Capital, assurant l'avenir de l'écurie dans une période d'incertitude financière. La vente de la structure a déjà conduit à un certain nombre de changements du côté de Grove, et notamment la fin de l'implication de la famille Williams dès la fin du GP d'Italie, ce dimanche.

L'entreprise a annoncé la nouvelle composition du conseil d'administration, dans lequel se trouvent désormais les fondateurs de Dorilton Capital, Matthew Savage et Darren Fultz, ainsi que l'ancien pilote James Matthews. Mike O'Driscoll, qui avait été au CA et occupait le poste de PDG, a annoncé ce mardi qu'il prévoyait de partir à la retraite après son départ de l'écurie.

Quelques heures après, le nom du nouveau directeur par intérim de l'équipe Williams de F1 a été annoncé. Il s'agit de Simon Roberts, qui va donc avoir le destin de l'équipe en mains pendant la période d'évaluation des mesures à prendre suite à la démission de Claire Williams et avant nomination d'un successeur. Roberts avait rejoint l'écurie plus tôt dans l'année en tant que directeur général de la F1 où il était responsable des aspects techniques, opérationnels et de planning de la structure.

Sa carrière en F1 a débuté en 2003, lorsqu'il a été engagé par McLaren en qualité de directeur des opérations et manager général. Il a ensuite été détaché auprès de Force India en 2009 pour agir en tant que directeur de l'exploitation. En 2010, il est retourné chez McLaren, toujours en tant que directeur des opérations et membre de l'équipe exécutive. En 2017, il a été nommé directeur de l'exploitation de la structure de Woking.

"Je suis ravi d'être désigné comme directeur par intérim de l'équipe Williams pendant cette période de transition", a déclaré Roberts. "C'est une période passionnante pour l'équipe, une nouvelle ère pour Williams et je suis heureux de jouer un rôle dans cette période. J'ai hâte de relever le défi qui nous attend, alors que nous cherchons à ramener l'équipe en tête de la grille."

