Williams diffuse les premières photos de sa FW45

Lundi dernier, le 6 février, Williams avait présenté sa toute nouvelle livrée pour la saison 2023 de Formule 1. Une semaine plus tard, alors que l'équipe de Grove a effectué sa toute première sortie en piste, ce sont des photos de la FW45 elle-même qui ont été publiées sur le site officiel de l'écurie.

Comme cela avait été annoncé, la révision des pontons apparaît nettement sur ces premières images, avec une inspiration qui semble notamment à chercher à la fois du côté de Red Bull et d'Alpine mais également de Ferrari, tout comme le travail mené autour des suspensions avant qui rapproche ce concept de celui de Mercedes, par ailleurs partenaire technique de l'équipe puisque le constructeur à l'étoile lui fournit ses unités de puissance. Un travail particulièrement complexe semble avoir été également mené au niveau du bord du plancher, alors que l'on constate que l'aileron avant est proche de la philosophie de Haas et d'AlphaTauri l'an passé.

Cette monoplace a donc pris la piste aux mains d'Alex Albon et Logan Sargeant pour le shakedown organisé ce lundi sur le circuit Silverstone, dans le cadre d'une journée de tournage promotionnel que le règlement autorise dans des conditions très strictes. Il est à noter qu'Alpine est également présent pour un tel roulage dans la matinée sur le tracé qui accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il faut signaler que James Vowles, désormais directeur de Williams, n'est pas à Silverstone pour assister à ce roulage de déverminage car son préavis suite à son départ de Mercedes ne s'achèvera que le 20 février.

Ce 13 février sera également marqué par les présentations des écuries McLaren et Aston Martin en fin d'après-midi et en début de soirée, au commencement d'une semaine qui verra également le lancement des saisons de Ferrari ce mardi 14, Mercedes ce mercredi 15 et Alpine ce jeudi 16.