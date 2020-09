Williams a une position "très claire" sur l'appel contre Racing Point

Williams est l'une des quatre équipes rivales qui ont répondu à la décision de la FIA sur l'affaire des écopes de freins de Racing Point, un verdict de culpabilité qui a entraîné une amende de 400'000 euros et une pénalité de 15 points, en indiquant leur intention de faire appel.

Ferrari, McLaren et Renault – qui a mené la campagne contre Racing Point avec une série de réclamations – ont également appelé à une sanction plus sévère, tandis que Racing Point a fait sa propre demande d'appel afin de blanchir son nom.

Ces déclarations d'intention ont provoqué l'ire du propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, qui a déclaré qu'il était "consterné par la façon dont Renault, McLaren, Ferrari et Williams ont saisi cette occasion pour faire appel, et ce faisant, ont tenté de nuire à nos performances".

Cependant, Claire Williams affirme que son équipe est "très claire" sur sa position concernant la conception des pièces de performance et son importance pour la Formule 1. "C'est une conversation assez difficile pour nous tous", a-t-elle déclaré dans le podcast "In the Fast Lane".

"Honnêtement, personne ne veut critiquer ses concurrents. Bien que ce soit un sport, et que nous soyons tous incroyablement compétitifs les uns contre les autres et que [vous] utilisiez tout votre arsenal pour battre vos rivaux, personne ne veut vraiment de cette situation."

"Mais Williams a toujours été très clair sur ce que nous ressentons être le vrai et véritable ADN de ce sport, l'ADN traditionnel. Certains diront que c'est traditionnel, que c'est l'histoire, et que pour réussir, il faut s'adapter, innover et changer, et c'est ce que des équipes comme Racing Point ont fait."

"Mais nous resterons toujours fidèles à la philosophie selon laquelle les équipes de Formule 1, les constructeurs, doivent absolument concevoir et fabriquer les pièces liées aux performances des voitures. C'est évidemment la question, le débat, qui se déroule en ce moment autour de Racing Point avec leurs écopes de freins arrière."

"Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires à ce sujet, je ne pense pas que ce soit juste. Nous avons soumis notre intention de protester auprès de la FIA, et c'est à la FIA de décider. C'est sa compétence d'analyser ce qui s'est passé et d'infliger des sanctions si cela est approprié, si [Racing Points] est jugé en infraction avec le règlement."

"Je pense qu'il est assez déroutant pour les fans que nous ayons un Règlement Sportif enfreint mais pas le [Règlement] Technique, et donc que ces écopes de freins puissent continuer à être utilisées. Mais ce sont des pièces liées à la performance. C'est donc quelque chose que nous espérons beaucoup et nous savons que [la FIA] va se pencher sur la question et qu'elle prendra la bonne décision pour aller de l'avant."