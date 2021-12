Williams recrute encore un ancien de Volkswagen

Williams continue de se renforcer en recrutant des anciens de Volkswagen Motorsport, puisque le mois dernier, Sven Smeets a rejoint l'écurie britannique pour en devenir directeur sportif. Par le passé, le Belge a été team manager de l'équipe Volkswagen en WRC sous les ordres de Jost Capito, aujourd'hui PDG et directeur de Williams.

Sven Smeets a contribué à plusieurs titres mondiaux avec le constructeur allemand en Championnat du monde des Rallyes puis est resté dans le giron VW malgré le retrait de la marque du WRC fin 2016. Il a ainsi continué de travailler pour Volkswagen Motorsport pendant quatre ans, avant de rejoindre désormais Williams pour un nouveau défi en Formule 1.

Recruté en début d'année par Dorilton Capital, propriétaire de Williams depuis le rachat effectué à l'été 2020, Jost Capito a d'abord tenu un rôle assez reculé avant de prendre plus de poids dans le quotidien, devenant directeur de l'écurie en juin dernier à la place de Simon Roberts. Il a auparavant identifié les besoins de restructuration, recrutant notamment François-Xavier Demaison, lui aussi un ex de la maison VW, au post de directeur technique.

Sven Smeets, lui, a pris ses fonctions au mois de novembre et a assisté à son premier Grand Prix en tant que directeur sportif lors de la dernière manche, au Qatar. Son arrivée n'a toutefois pas été officiellement annoncée par l'écurie.

Il sera "responsable de la gouvernance sportive et représentera l'équipe dans tous les dossiers sportifs en lien avec la FIA, les autres écuries et les associations" a depuis confirmé Williams. Il aura également un rôle dans la gestion plus globale de l'écurie et s'occupera du programme de jeunes pilotes de Williams, où figurent actuellement Jack Aitken, Roy Nissany et Jamie Chadwick.

En juin dernier, Jost Capito avait amorcé le recrutement de renforts essentiels pour l'écurie de Grove, qui ne veut absolument pas manquer le tournant réglementaire de la saison prochaine, qui ouvrira une nouvelle ère pour la Formule 1. Il insistait toutefois sur la parcimonie avec laquelle arriveraient les nouvelles têtes.

"Ça nous aide énormément", disait-il. "Nous constatons aussi que nous avons beaucoup de talent et nous ne voulons pas tout chambouler. Nous voulons bâtir une équipe qui soit viable sur le long terme, pas simplement recruter des gens ailleurs. Il s'agit vraiment de créer une véritable équipe, basée sur le talent que nous avons déjà en interne."