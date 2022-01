Williams se sépare de son directeur de l'ingénierie

Membre de Williams depuis mai 2016, Adam Carter a été par deux fois le représentant de l'équipe le plus haut placé lors d'un week-end de course, d'abord lorsque Simon Roberts, directeur d'équipe par intérim, a été testé positif au COVID-19 au Grand Prix de Turquie 2020, puis lorsque le PDG Jost Capito a lui aussi été déclaré positif avant le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021.

"Alors que nous planifions notre stratégie d'ingénierie et nos besoins pour l'année prochaine et au-delà, nous avons apporté des changements à notre structure d'ingénierie", a précisé Capito dans un court communiqué. "Adam Carter a quitté l'équipe et je tiens à le remercier pour son travail et sa contribution au cours des six dernières années."

Au cours d'une carrière longue de plus de 20 ans, Carter est passé par de nombreuses équipes. Ses débuts en Formule 1 remontent à la saison 1998 chez Arrows. À la fermeture de l'écurie britannique, en 2002, il a rejoint McLaren en tant qu'ingénieur de l'équipe d'essais.

Passé par Jordan puis Renault en 2004, Carter est venu gonfler les rangs de Williams en 2016, comme ingénieur senior. Il a rapidement été promu à divers postes, devenant ingénieur en chef du programme voiture et chef du personnel en 2017, ingénieur en chef et chef de la conception en 2019, et directeur de l'ingénierie en 2021.

Depuis son acquisition par Dorilton Capital, en septembre 2020, Williams a profondément restructuré son organisation. Capito a rejoint Grove en tant que PDG en décembre, puis a repris le rôle de directeur d'équipe lors du départ de Roberts, en juillet 2021.

Capito a également engagé deux anciennes têtes de Volkswagen Motorsport à des postes clés. François-Xavier Demaison a été nommé directeur technique en mars 2021 puis responsable de la piste et de l'ingénierie. Et en novembre, Sven Smeets a pris le rôle de directeur sportif. À noter que dans le cadre de ce remaniement, Doug McKiernan, qui a rejoint l'équipe en février 2018 et a occupé divers rôles dont celui de designer en chef, a quitté Williams la saison dernière.