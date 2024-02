Williams conserve la suspension arrière 2023 de Mercedes

Dans le cadre de la refonte de son concept, Mercedes est passé avec la W15 d'une suspension arrière à tirants à un dispositif à poussoirs. L'an passé, Red Bull et McLaren avaient brillé avec cette configuration qui, si elle entraîne quelques inconvénients pratiques (en termes de répartition du poids et de centre de gravité notamment), offrent des avantages aérodynamiques potentiellement très intéressants au niveau du flux d'air passant dans la zone et se dirigeant vers le plancher et l'aileron arrière.

Mercedes étant également le fournisseur des boîtes de vitesses et des suspensions arrière d'Aston Martin et de Williams, il était attendu que ces deux écuries suivent cette orientation pour leur monoplace 2024. Or, si la structure de Silverstone a bien fait ce changement, Williams a en revanche choisi de s'en tenir à la configuration de 2023, avec la même boîte et la même suspension à tirants.

Selon les informations de Motorsport.com, cette décision a été prise d'un commun accord avec Mercedes afin de faciliter les choses à la fois côté Williams mais également du côté du fournisseur. En effet, la fourniture à deux clients d'un boîte de vitesses et d'une suspension arrière totalement nouvelles aurait été un défi logistique extrême. Mais, du côté de la structure basée à Grove, il y a un intérêt financier à conserver les mêmes éléments, lui permettant ainsi de libérer une partie du budget plafonné dans d'autres domaines pour rechercher de la performance.

Depuis l'an passé, c'est James Vowles qui est à la tête de Williams, après avoir longtemps été chez Mercedes en tant que responsable des opérations de piste, notamment. S'exprimant lors de la présentation de la FW46, il avait déclaré : "La boîte de vitesses est fournie par Mercedes, et je la connais évidemment très bien, depuis de très nombreuses années. C'est une boîte de vitesses très fiable et elle offre une bonne structure de travail."

"En ce qui concerne son importance à nos yeux, il s'agit simplement d'une entité connue. Fondamentalement, la boîte de vitesses n'est plus aussi puissante en termes de performance qu'elle l'était. Elle ne fait pas une énorme différence. Elle ne définit même pas l'empattement, elle définit juste un peu plus comment l'arrière est organisé et un peu plus la batterie."

"En ce qui concerne la suspension arrière, il y a des éléments dont nous sommes heureux de parler, mais je vais les garder pour Bahreïn, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce que nous avons fait en matière de suspension arrière."

Avec Jonathan Noble