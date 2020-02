Williams utilise déjà son troisième moteur Mercedes

Après une première semaine convaincante et encourageante, Williams a connu une journée plus difficile pour la reprise des essais hivernaux à Barcelone. En piste mercredi matin, Nicholas Latifi a provoqué un drapeau rouge lorsqu'il a été contraint d'immobiliser la FW43 en bord de piste. En cause, un problème au niveau du système d'huile de l'unité de puissance, qui a non seulement fait perdre un temps précieux à l'équipe britannique, mais l'oblige également à monter un troisième moteur sur sa monoplace pour la suite des essais. C'est avec ce nouveau bloc que George Russell a d'ailleurs pu poursuivre le programme dans l'après-midi.

Il n'empêche que ces ennuis ont provoqué de la frustration au sein de l'écurie, encore traumatisée par le souvenir des préparatifs laborieux de l'an passé. Surtout, le souci moteur de ce mercredi est venu s'ajouter à d'autres rencontrés jeudi et vendredi derniers.

"Nous avons eu des problèmes moteurs qui ont été un peu frustrants", ne cache pas Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. "Nous en sommes à notre troisième problème moteur désormais, ce qui nous a coûté beaucoup de temps de piste, c'est malheureux. Je suppose que ça peut arriver lors des essais, et au moins ce n'est pas un problème qui est lié à quelque chose qui ne va pas sur la voiture. En dehors de ça, ça s'est bien passé. Nous suivons notre programme comme nous le pouvons avec le kilométrage limité. Je serais plus heureuse si nous avions parcouru plus de distance."

Pour l'heure, l'analyse des problèmes rencontrés est confiée à Mercedes, qui fournit l'unité de puissance à l'écurie de Grove. "Il y a eu des problèmes la semaine dernière", rappelle Claire Williams. "Celui de vendredi est toujours analysé [par Mercedes], donc il faudrait leur demander. Je ne crois pas qu'ils aient trouvé le problème. Je crois que c'était un problème avec le MGU-H sur celui de jeudi. Il y avait un problème de capteur vendredi matin, qui était clairement de notre fait. Cela nous a privé de roulage pendant une heure et demie, quelque chose comme ça. C'est le seul problème que nous avons rencontré."

Malgré ces pépins, Williams a pu accumuler 107 tours ce mercredi en Catalogne. De son côté, Mercedes travaille à l'identification des problèmes rencontrés. "Le souci rencontré par Williams aujourd'hui est différent de ceux de la semaine dernière", explique un porte-parole du constructeur allemand à Motorsport.com. "Les premières évaluations orientent vers un problème de pression d'huile. L'unité de puissance est renvoyée à Brixworth, où nous aurons la possibilité de l'examiner plus en détail."

Propos recueillis par Luke Smith

Vidéo sur le même sujet