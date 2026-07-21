Wolff admet que Mercedes dispose du moteur le plus puissant, malgré l'ADUO

L'ADUO est l'un des sujets politiques les plus sensibles de cette nouvelle ère réglementaire. Lors de la première évaluation menée par la FIA, Red Bull Powertrains avait été désigné comme la référence du plateau, devant Mercedes.

Une conclusion basée uniquement sur les performances du moteur thermique V6, contrairement à ce que souhaitait initialement la FIA lors de l'élaboration du règlement. Contestant cette évaluation, Red Bull avait obtenu un réexamen des résultats.

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Si Red Bull a depuis accepté qu'il serait difficile de modifier les résultats de cette première évaluation, l'écurie continue d'affirmer que Mercedes possède bien le moteur le plus puissant.

Elle s'inquiète notamment de voir ses rivaux bénéficier de possibilités d'évolution supplémentaires, tandis que Red Bull pourrait rester artificiellement en tête du classement ADUO si Mercedes choisit de ne pas faire évoluer son V6.

Les aveux de Wolff relancent le débat

La polémique a repris de plus belle après le Grand Prix de Belgique, lorsque Toto Wolff a lui-même affirmé que Mercedes disposait du meilleur moteur, tout en évoquant les problèmes de fiabilité rencontrés par son équipe.

"Nous avons eu un problème sur tous les moteurs Mercedes : nous manquions de puissance dans les lignes droites, et c'est ce qui a particulièrement pénalisé George Russell. Cette responsabilité est entièrement la nôtre", a expliqué le directeur de Mercedes à Sky Sports F1, en référence au problème de déploiement d'énergie qui a contribué à l'abandon de Russell après son accrochage avec Lewis Hamilton dans le premier tour à Spa.

"Nous faisons tout notre possible. Nous avons le moteur le plus puissant, une voiture capable de gagner, et chacun donne le maximum pour limiter les erreurs. Mais elles arrivent, parce que nous restons des êtres humains."

"Nous avons privé Kimi [Antonelli] d'une victoire à Silverstone, George a obtenu un podium meilleur que ce que notre rythme méritait probablement, puis l'un a abandonné à Montréal et l'autre à Barcelone... C'est un peu l'histoire de notre saison. La Formule 1 est un sport mécanique."

Le moteur Mercedes est considéré par toute la grille comme le meilleur moteur. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Interrogé sur les propos de Wolff, Laurent Mekies n'a pas hésité à lui donner raison. Le directeur de Red Bull estime lui aussi que Mercedes possède aujourd'hui le moteur le plus performant, à l'approche de la fin de la deuxième période d'évaluation ADUO, qui s'achèvera après le Grand Prix de Hongrie.

"Toto a raison. Je pense également qu'ils ont l'unité la plus puissante", a déclaré Mekies. "Ce week-end encore, ils avaient un avantage significatif dans les lignes droites. Mais ce n'est pas nouveau : la plupart des week-ends, ils bénéficient déjà d'un avantage en vitesse de pointe."

"À Spa, les caractéristiques du circuit l'ont simplement rendu encore plus visible. Nous verrons ce qu'il se passera après Budapest, lorsque cette deuxième période d'évaluation sera terminée."

Une deuxième évaluation très attendue

Lors de la première période ADUO, Red Bull Powertrains avait été considéré comme la référence en matière de performances du V6. Mercedes était alors évalué entre 2 et 4% derrière, ce qui lui ouvrait le droit à une évolution supplémentaire cette saison et une autre en 2027. Ferrari, Audi et Honda étaient jugés à plus de 4% de retard et autorisés à apporter deux évolutions cette année et deux l'an prochain.

La deuxième période d'évaluation, entamée après le Grand Prix de Monaco, prendra fin en Hongrie. Les résultats sont censés être communiqués dans les deux semaines suivant cette échéance.

Toutefois, la FIA n'a toujours pas publié officiellement les résultats de la première période, en raison de la procédure de révision demandée par Red Bull. Tous les regards seront donc tournés vers l'instance après Budapest pour savoir si Mercedes sera finalement reconnue comme la nouvelle référence, ce qui pourrait modifier les possibilités de développement offertes aux différents motoristes.

Même dans ce scénario, Red Bull devrait toutefois rester au moins 2% derrière Mercedes pour conserver son droit à des évolutions supplémentaires prévu par le système ADUO.

Propos recueillis par Ronald Vording