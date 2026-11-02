Formule 1 GP de Mexico

Wolff autorise Russell à zapper les médias, une amende pour Mercedes

George Russell a quitté le circuit prématurément dimanche, alors que son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, fêtait son sacre de champion du monde.

Ed Hardy

Publié: 2 nov. 2026, 14:00

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mercedes a écopé d'une amende de 5 000 euros à l'issue du Grand Prix de Mexico, après que George Russell ne s'est pas présenté à ses obligations médiatiques d'après-course.

Le pilote anglaus a terminé sixième sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, alors qu'il s'était élancé de la deuxième place dimanche. Il a perdu quatre positions dès le premier tour en raison d'un problème de batterie.

Russell a également écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir percuté Isack Hadjar au virage 6. La sixième place était donc le meilleur résultat qu'il pouvait espérer au terme d'une journée où son coéquipier Kimi Antonelli a été sacré champion du monde.

"Les commissaires ont entendu le représentant de l'équipe expliquer que le pilote avait quitté le circuit sans avoir honoré ses obligations médiatiques d'après-course", indique le rapport de la FIA. "Considérant que les commissaires peuvent rendre une décision en cas d'absence à une convocation, une amende de 5 000 euros est infligée au concurrent."

Mercedes a ainsi enfreint l'article B10.1.4e du règlement. Les commissaires ont précisé que "le pilote ne s'est pas présenté à l'audience et que le représentant de l'équipe a témoigné par téléphone".

George Russell a terminé loin du podium.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Il est toutefois apparu par la suite que Toto Wolff, le patron des Flèches d'argent, avait autorisé Russell à quitter le circuit plus tôt que prévu, au terme d'une journée particulièrement difficile pour celui qui figurait parmi les favoris au titre avant le début de la saison.

"J'ai vu George après la course, lors de la pesée de la FIA, et il était évidemment dévasté par la situation", a déclaré Wolff. "C'était une belle preuve d'esprit sportif de sa part d'être allé voir Kimi. Je connais George depuis très longtemps. Il traverse une période difficile, mais il a aussi joué un rôle dans l'arrivée de ce jeune homme dans l'équipe. Je l'ai donc vu et, pour un pilote de course, c'est un moment catastrophique."

"Peut-être que sa course d'aujourd'hui a été un peu à l'image de sa saison. C'était une course qu'il aurait dû gagner. Nous avions le rythme nécessaire et nous l'avons laissé tomber dès la première ligne droite. La gestion de l'énergie n'a pas été à la hauteur de ce que nous pensions. Je suis vraiment de tout cœur avec lui en ce moment. J'ai déjà vécu des situations dans lesquelles il est très difficile de faire face."

"Qu'il n'ait pas participé aux interviews ou qu'il ait quitté le circuit, c'est tout à fait compréhensible. Le fait qu'il soit resté m'aurait même surpris. C'est tout à son honneur."

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