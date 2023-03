Wolff prédit un bel avenir à D'Ambrosio chez Mercedes

Charger le lecteur audio

Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir pour Jérôme d'Ambrosio. Pilote automobile de 2003 à 2020 avec un bref passage en Formule 1 puis six saisons en Formule E, le Belge s'est par la suite illustré à la tête de l'écurie Venturi Racing de 2020 à 2022, aux côtés de Susie Wolff, jusqu'à ce que Maserati en prenne le contrôle.

Vainqueur sur la piste avec les écuries Dragon et Mahindra, deuxième du championnat des équipes en tant que directeur de Venturi, D'Ambrosio relève désormais un nouveau défi, mais en Formule 1 : il a rejoint Mercedes AMG F1 afin de devenir l'un des dirigeants de son programme de jeunes pilotes, aux côtés de Gwen Lagrue.

D'Ambrosio endosse ainsi l'une des fonctions du stratège en chef James Vowles, parti chez Williams pour en être le directeur d'équipe. Et lorsque Motorsport.com demande à Toto Wolff si cette recrue pourrait, à terme, être son successeur, l'Autrichien ne le dément pas.

"Il s'occupe du programme de jeunes pilotes en collaboration très étroite avec Gwen, qui le fait avec beaucoup de succès depuis quelques années", indique Wolff. "Avec l'équipe de Gwen, nous nous intéressons aux premiers échelons du sport auto, dès le karting, et c'est là que Gwen est très actif. C'est lui qui travaillait avec James, et maintenant dans la structure de Brackley, c'est Jérôme qui prend le relais. Il y a plein de choses que faisait James au-delà du travail sur la stratégie, alors je verrais bien Jérôme prendre du galon, mais à ce stade, tel est son domaine."

Wolff précise que sa relation avec D'Ambrosio ne date pas d'hier. "Je connais Jérôme depuis longtemps, car à l'époque où il faisait partie du Renault Driver Development, j'envisageais d'être son manager", explique-t-il. "Cela fait donc 15 ou 20 ans, puis nous nous sommes intéressés à lui à nouveau quand il a quitté le programme. Je l'ai donc connu comme pilote, mais jamais du point de vue humain, jamais du côté du management."

"Et quand Susie lui a donné l'opportunité de sauter du cockpit pour adopter un rôle de management, il l'a saisie à deux mains, et ils ont formé un duo compétitif. Avec Jérôme à sa tête, l'écurie a fini deuxième du championnat de Formule E. Je pense qu'il a le savoir-faire, car il a été pilote à un très haut niveau. Il a été Champion du monde de karting. Il a été en F1, et en même temps, il a les compétences pour être manager. Où est-ce que cela le mènera, telle est la question. À ce jour, il est très tôt. Il arrive dans la section du développement des pilotes et dans les fonctions administratives. On verra où ça nous mène."

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : Mercedes revient sur la séparation Hamilton/Cullen