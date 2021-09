Wolff : Bottas "aurait mérité de rester" chez Mercedes

C'est désormais officiel, Valtteri Bottas va quitter Mercedes AMG F1 à la fin de la saison pour rejoindre Alfa Romeo, où il remplacera le futur retraité Kimi Räikkönen. La marque à l'étoile a fait son choix et va associer Lewis Hamilton au jeune loup George Russell, dont le transfert en provenance de Williams devrait être confirmé prochainement, à partir de la campagne 2022.

En attendant, c'est la fin de l'aventure à Brackley pour Bottas, qui y aura passé cinq saisons en signant 17 pole positions et neuf victoires. Le Finlandais tient à remercier le directeur d'équipe Toto Wolff et l'écurie elle-même "pour le respect témoigné dans la façon dont [ils ont] pris cette décision ensemble", bien qu'il ne fasse pas de doute qu'il aurait préféré rester chez Mercedes si cela avait été possible.

Toto Wolff lui-même semble presque éprouver quelques regrets dans la manière dont il rend hommage à son pilote, lui qui en a également été le manager pendant de longues années. "Cela n'a pas été un processus facile ou une décision simple pour nous", commente l'Autrichien. "Valtteri a fait un travail fantastique lors des cinq dernières saisons et a apporté une contribution essentielle à notre succès et à notre développement. Avec Lewis, il a construit un partenariat référence entre deux coéquipiers de F1, qui a été un atout précieux dans nos batailles au championnat et nous a hissés vers un succès sans précédent."

"Il aurait absolument mérité de rester dans l'équipe, et je suis content qu'il ait pu choisir un défi enthousiasmant avec Alfa l'an prochain pour continuer sa carrière au plus haut niveau de ce sport. Le moment venu, il nous quittera avec l'amitié de chaque membre de l'équipe. Il fera toujours partie de la famille Mercedes."

Bottas salue également le "privilège" et le "grand défi sportif" qu'ont représenté sa collaboration avec le septuple Champion du monde Lewis Hamilton et fait le vœu de contribuer à un huitième titre mondial consécutif pour Mercedes, ayant déjà joué un rôle majeur dans les quatre derniers en date.