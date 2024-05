Wolff reconnaît des "zigzags" dans le développement de Mercedes

Malgré quelques évolutions apportées pour le Grand Prix d'Imola le week-end dernier, les Mercedes n'ont pas vraiment bougé de leur place habituelle de début de saison. Quelque peu avantagés par les mauvaises courses de Sergio Pérez et Fernando Alonso, les deux pilotes britanniques de l'écurie allemande ont terminé aux sixième et septième places.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, ne se réjouit logiquement pas de ces résultats très loin derrière les écuries du top 3. Lewis Hamilton premier des deux Flèches d'argent devant George Russell, a terminé à 35 secondes de Max Verstappen et à 12 secondes de Carlos Sainz, cinquième.

"Oui, c'est là que nous sommes", a déclaré le directeur d'équipe à Sky Sports Deutschland après la course. "C'est extrêmement désagréable. Mais ce sont ces petites améliorations que nous devons trouver maintenant. Si on est à plus de 30 secondes de la tête, ce n'est pas là que nous voulons être."

Néanmoins, Wolff reste positif. Lui qui avait annoncé qu'il allait falloir attendre plusieurs courses pour voir des résultats tangibles avec une perspective de développement basée sur des petits gains sur chaque week-end, semble déjà avoir remarqué une amélioration des performances de sa W15.

"Du côté positif, l'équilibre de la voiture est un peu plus conforme à ce que nous espérions", a continué Wolff. "Je pense que ce que nous voyons maintenant dans la voiture, c'est que ces gains progressifs que nous apportons, plutôt qu'une amélioration miracle, placent la voiture dans une meilleure fenêtre d'équilibre et la rendent tout simplement plus performante."

"Nous sommes donc sur une trajectoire où nous améliorons la monoplace. Nous pouvons le constater. Ce n'est jamais comme le cours d'une action qui monte [en ligne droite], cela va [varier, avec des hauts et des bas]. Tant que la direction est correcte, je me sens plus confiant maintenant. Je pense que nous n'avons jamais eu d'indications aussi claires que celles que nous avons eues lors des dernières courses, où nous avons vraiment vu que la voiture allait plus vite soit dans les virages rapides, soit dans les virages lents, mais jamais les deux à la fois. C'est quelque chose que nous sommes maintenant en mesure de régler lentement."

George Russell devant Lewis Hamilton à Imola. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Cette saison est un véritable retour aux sources pour Mercedes. Après ses années de règne sur la Formule 1, l'écurie a semblé se heurter à un mur après le changement de réglementation et l'avènement de l'ère de l'effet de sol. Wolff est bien conscient des nombreuses stratégies empruntées par Mercedes lors des dernières saisons. Multiples, elles n'ont malheureusement pas toutes porté leurs fruits, amenant un développement en "zigzags", qui n'a fait qu'augmenter la confusion de l'équipe par rapport à la direction à prendre pour sa monoplace.

"J'utilise souvent le terme de plate-forme stable. Je pense qu'une plateforme stable est une voiture avec laquelle on sait quelle direction de développement on va prendre, là où l'on pense obtenir les meilleures performances", a expliqué Wolff en interview après le Grand Prix d'Italie.

"C'est ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu des zigzags, des faux départs, c'est certain. Je pense qu'il y a une chose fondamentale que nous n'avons pas détectée alors que nous aurions dû le faire. Cela dit, rien n'est acquis dans ce sport. Nous sommes là où nous sommes, ce n'est pas suffisant, vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis en colère. Nous devons juste faire un meilleur travail."

Propos rapportés par Sam Hall, Ewan Gale et Markus Lüttgens