Wolff : "Je suis et resterai le directeur de Mercedes"

Le directeur de la branche sportive de Mercedes voit son nom circuler pour plusieurs rôles futurs, après avoir été également désigné comme possible successeur de Chase Carey à la tête de la Formule 1. Néanmoins, il rappelle son engagement dans ses fonctions présentes, bien que le contexte actuel ait mis entre parenthèses les discussions pour la suite, à l'heure où le monde des sports mécaniques doit affronter la crise mondiale née de la pandémie de COVID-19.

"Je suis dans ma huitième année désormais [chez Mercedes]", rappelle Toto Wolff dans les colonnes du quotidien autrichien Österreich. "J'adore la F1 et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements durant l'hiver et par le comportement de certaines personnes. Bien sûr, cela a aussi à voir avec ma décision sur ce qu'il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et resterai le directeur de Mercedes Motorsport et du programme F1, et rien ne changera à court terme."

"Dans la plupart des articles que l'on peut lire, les gens estiment que 1+1 font 3. Quel est mon statut actuellement ? Ma participation dans Mercedes est solide, mon contrat court jusque fin 2020 et nous avons toujours de bonnes discussions quant à ce que nous voulons faire ensemble. Nous discutons. Mais tout ceci a été relégué au second plan par le coronavirus. Nous avons tous des problèmes plus importants à régler actuellement, des problèmes humains dans nos entreprises. Je ne vais pas devenir PDG d'Aston Martin et je ne vais pas non plus y faire un investissement stratégique."

Toto Wolff l'admet, étant un très bon ami de Lawrence Stroll, qui s'apprête à prendre les rênes d'Aston Martin, l'idée d'un investissement à titre personnel n'est pas écartée. Néanmoins, aller au-delà n'est pas envisagé. "Stroll et son équipe constituent un client important pour notre écurie de course", souligne Wolff. "Ils achètent des moteurs, des boîtes de vitesses et des pièces de suspension à Mercedes. De plus, Lawrence est un bon ami à moi depuis de nombreuses années, quelles que soient nos relations dans les affaires."