Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Mercedes n'avait plus signé de doublé cette année depuis les deux Grands Prix inauguraux, en Australie et en Chine. À Monza, sur les terres d'un Kimi Antonelli pourtant envoyé en fond de grille par une pénalité moteur, les Flèches d'Argent ont renoué avec ce bonheur. Et le leader du championnat a même fait mieux en s'imposant, lui qui abordait ce Grand Prix d'Italie avec avant tout la nécessité de sauver un maximum de points.

Tout au long du week-end, Kimi Antonelli a joué la carte collective, en donnant samedi l'aspiration à son coéquipier George Russell en qualifications, lui rendant la pareille après la consigne de Zandvoort, deux semaines auparavant. Mais dans les derniers tours, il n'y avait plus de sentiments. Revenus dans le match pour la victoire à la faveur d'une stratégie différente, l'Italien est logiquement passé à l'offensive.

"Nous essayons d'anticiper les différents scénarios possibles, et tous les deux ont été formidables pour comprendre et accepter cette dimension collective de l'équipe, ce qui est difficile pour un pilote qui cherche à gagner un Grand Prix, surtout pour Kimi à Monza, et particulièrement pour George, qui doit continuer à marquer des points pour rester dans la course. Mais ils ont toujours été corrects en piste", souligne Toto Wolff.

Et pourtant, la tension est montée dans le stand Mercedes quand Kimi Antonelli a dû passer dans les graviers du premier virage après une première tentative de dépassement infructueuse sur George Russell.

"À certains moments, on se disait : 'C'est propre, mais c'est un peu limite.' Et j'avais le doigt sur le bouton pour parler à Marcus, à Bono, à Kimi, à George, mais je n'ai pas appuyé dessus", avoue Toto Wolff.

"Le dernier incident était malheureux. George a essayé de ne pas couper le virage, et Kimi, qui était alors évidemment sur les débris de pneus, a tiré tout droit. Cela aurait pu se terminer en catastrophe pour le résultat de la course. Nous serions passés pour des idiots."

"Nous reviendrons sur cette situation, qui sera un élément de plus pour définir la manière dont nous voulons courir à l'avenir. Mais je pense que cela valait la peine de montrer l'esprit de compétition de l'équipe et de les laisser se battre l'un contre l'autre."

Vainqueur à domicile, Kimi Antonelli porte son avance sur George Russell à 66 points en tête du championnat.