Wolff : Hamilton "n'a jamais demandé" de veto sur son équipier

Après des mois de négociations et de spéculations, Mercedes a finalement annoncé ce lundi la prolongation du contrat de Lewis Hamilton. Ce nouvel accord porte sur une seule saison et s'achèvera donc en fin d'année 2021. D'aucuns s'étonnent qu'une discussion s'achevant aussi tard ait finalement abouti sur un engagement aussi court et parient sur une fin de carrière du septuple Champion du monde à l'issue de la campagne.

S'exprimant après cette annonce devant les médias, Toto Wolff, à la barre de l'écurie allemande depuis 2013, a tenu à expliquer le contexte dans lequel les discussions se sont tenues et affirme que le désir des deux parties est bien de continuer à discuter pour 2022 et au-delà. Il a également indiqué que le fait que les deux hommes aient attrapé le COVID-19 avait contraint à des changements de plan par rapport à ce qui était initialement prévu.

"Nous nous sommes mis d'accord sur un contrat d'un an", a déclaré Wolff. "Tout d'abord, il y a une modification substantielle de la réglementation en 2022. Nous voulons aussi voir comment le monde va se développer, et l'entreprise. En plus, d'un autre côté, c'est aussi parce que nous avons gardé [les discussions sur le contrat] pour très tard."

"Nous voulions discuter du contrat en fin de la saison, entre les courses de Bahreïn, et puis évidemment, Lewis ne se sentait pas bien. Et finalement, nous avons commencé notre conversation juste avant Noël. Il était donc important de le faire le plus tôt possible. Et à cet égard, nous nous sommes dit : reportons la discussion sur 2022 et au-delà ultérieurement en 2021."

"Une réalité financière très différente d'il y a quelques années"

Wolff met également en avant les incertitudes liées à la situation mondiale, avec la pandémie toujours en cours de COVID-19, notamment sur les questions budgétaires et les risques de s'engager pour le long terme. Il pense qu'à cet égard, les discussions seront plus aisées et avec une perspective plus claire à l'été prochain.

"Il y a des incertitudes dans le monde qui affectent la façon dont la discipline peut fonctionner, qui ont une influence sur nos revenus, sur l'argent de la télévision et sur les revenus des sponsors. Daimler, Mercedes, est en pleine mutation vers la mobilité électrique et cela implique des investissements. Nous vivons donc dans une réalité financière très différente de ce qu'elle était il y a quelques années."

"Mais cela étant dit, nous sommes totalement alignés, Lewis, moi et le groupe plus large chez Mercedes, sur la situation. Il n'y a donc jamais eu de divergence d'opinion. C'est juste que nous pensions pouvoir obtenir une bonne signature pour le contrat de 2021, parce que nous devons juste nous mettre en action et trouver un peu de temps en 2021, plus tôt que cette fois-ci, pour discuter de l'avenir. Et ce n'est pas seulement jusqu'en 2022, mais aussi au-delà. Et ce n'est pas quelque chose que nous voulions trancher par vidéoconférence entre Noël et la fin janvier."

Le choix des pilotes, "une décision de l'équipe"

Ces derniers jours, des bruits de couloir sont apparus sur la présence éventuelle dans la négociation d'une clause grâce à laquelle Hamilton aurait pu poser son veto quant à l'identité d'un potentiel futur équipier, notamment à la suite d'un tweet de Damon Hill qui évoquait lui-même une simple "rumeur". Wolff a battu cela en brèche, tout comme les rumeurs sur la question des revenus.

"En ce qui concerne les clauses spécifiques qui ont été mentionnées dans les médias, je ne sais pas d'où elles viennent car rien de tout cela n'est vrai. J'ai lu des articles à ce sujet, et j'ai trouvé cela intéressant, mais la vérité est qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion sur une clause spécifique sur les pilotes. Il n'a jamais demandé cela au cours des huit dernières années. Et c'est une décision qui appartient à l'équipe."

"Et l'autre clause concernant le partage des revenus [touchés par Mercedes]... Ça sort de nulle part. Cette rumeur était aussi sans fondement. Donc rien de tout cela n'a jamais fait partie de nos discussions."