Affaire Horner : Wolff espère que la F1 tirera les leçons de l'enquête

Christian Horner est depuis plusieurs semaines au cœur d'une affaire liée à une plainte en interne d'une employée de Red Bull sur laquelle l'entreprise autrichienne a lancé enquête. Le directeur de l'écurie Championne du monde en titre est à ce jour toujours en poste et est bien présent sur le terrain du côté de Bahreïn pour assister aux essais hivernaux 2024 de F1.

Dans le cadre de la conférence de presse organisée à la mi-journée, les dirigeants présents ont été confrontés à une question sur le sujet. Seul Toto Wolff, le responsable de Mercedes, a tenu à y répondre : "Je pense que c'est clair. La F1, et ce que font les équipes, est synonyme d'inclusion, d'égalité, d'équité, de diversité. Et il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais de le mettre en pratique jour après jour."

"Et je pense que c'est la norme que nous nous fixons. Nous sommes un sport mondial, l'une des plateformes sportives les plus importantes au monde. Et nous sommes des modèles. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de spéculations au cours des dernières semaines, des spéculations dont nous avons entendu parler. Et il y a beaucoup de choses en cours."

Wolff a exprimé sa confiance dans l'enquête menée par le géant de la boisson énergisante, tout en estimant que la discipline dans son ensemble devra tirer des leçons de l'issue de cette affaire : "Ce qui est important à ce stade, c'est que le processus soit rigoureux. Red Bull a commencé par une enquête indépendante ; si cela est fait de la bonne manière, avec transparence et rigueur, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra étudier – l'issue et ce que cela signifie pour la Formule 1 – et comment nous pouvons en tirer des leçons."

"Car nous voulons parler de voitures et nous voulons parler de la discipline, plutôt que de ce genre de sujets très, très importants qui dépassent le simple problème de l'équipe. C'est un phénomène ou un problème qui concerne toute la Formule 1. Et globalement, pour toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu."

Avec Adam Cooper