Wolff n'a toujours pas décidé de son avenir chez Mercedes

Toto Wolff est le directeur exécutif de Mercedes en F1 depuis 2013. Sous sa direction, l'écurie a remporté six titres constructeurs et six titres pilotes, séries en cours. Son contrat avec la marque allemande expire en fin d'année et des discussions se tiennent actuellement concernant sa prolongation.

Il semble que l'Autrichien évalue ses options pour l'avenir et notamment le rôle exact qui pourrait être le sien, avec la possibilité qu'il hérite d'un poste plus haut placé qui lui permettrait d'abandonner à quelqu'un d'autre la gestion de l'écurie au quotidien et de pouvoir manquer plus de courses. Ce vendredi, il a expliqué qu'il discutait régulièrement avec le PDG de Mercedes, Ola Källenius, sur son avenir et qu'il ne voyait aucune raison de ne pas continuer.

"C'est un rôle que j'apprécie vraiment depuis de nombreuses années en F1, et les discussions que nous avons sont très bonnes", a déclaré Wolff. "Je suis heureux que ma relation avec Ola soit certainement aussi bonne qu'elle peut l'être. Nous nous parlons presque tous les jours et de nombreux facteurs me donnent envie de rester en F1."

"D'un autre côté, cela a un impact sur ma vie, et cela entre en ligne de compte. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec Mercedes, et nous allons voir dans quel rôle."

À la question de savoir s'il était possible qu'il ne soit plus directeur de Mercedes, Wolff a répondu : "Cela dépend de la discussion entre Ola et moi. Nous voulons faire au mieux pour l'équipe et continuer à voir l'équipe prospérer. Et comme je l'ai déjà dit, j'apprécie vraiment ce rôle, et mon plan est de continuer."

"J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, surtout parce que j'aime travailler avec les gens qui font partie de l'équipe. Il n'y a pas de meilleur endroit pour moi que la salle de réunion avec les ingénieurs, le garage et le grand travail qui se fait autour. J'aime les batailles que nous menons hors piste. J'aime dialoguer avec nos sponsors et nos partenaires."

"Ce que cela signifie pour l'avenir, c'est une décision que je dois prendre avec ma femme, et avec Ola. Cela ne veut pas dire que je ne serai pas là en tant que directeur d'équipe ou que je ne serai pas là dans un autre rôle, mais c'est juste que j'y réfléchis."

Le sextuple Champion du monde Lewis Hamilton, lui aussi en fin de contrat en 2020, a souvent lié son avenir à celui de Wolff. "C'est flatteur qu'il dise que cela dépend de ce que je fais, mais je pense qu'il n'a pas besoin de moi", a déclaré M. Wolff. "Il a une grande équipe ici qui le soutiendra toujours."

"Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas encore pris la décision. Ce sont des discussions qui sont en cours et qui sont positives et je les apprécie. Je ne veux pas vous donner l'impression que je pars, parce que ce n'est pas le cas. Je suis dans un moment de réflexion, sur la direction que prend la Formule 1, sur ce qui se passe avec le COVID et aussi sur les raisons personnelles que j'ai évoquées précédemment."

"Susie [Wolff] est dans une bonne situation à la tête d'une équipe de Formule E et cela signifie qu'elle est souvent absente. J'ai assisté à Dieu sait combien de courses, 120 courses de Formule 1, au cours des huit dernières années. C'est une chose à laquelle nous pensons."