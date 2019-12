Wolff livre un premier indice sur son avenir chez Mercedes

Suite à ses succès à la tête de l'équipe Mercedes, Wolff a été vu comme un potentiel candidat pour prendre la tête de la Formule 1 avec Liberty Media. L'actuel PDG, Chase Carey, ne dispose que d'un contrat de court terme et a clairement exprimé à Abu Dhabi qu'il ne voulait pas "faire carrière" à ce stade de sa vie. Liberty doit donc se pencher sur des alternatives, et Wolff semble avoir été sondé.

L'avenir de Wolff a été pointé par Lewis Hamilton comme un paramètre essentiel de son propre futur chez Mercedes au-delà de 2020. Mais alors que l'Autrichien a reconnu qu'il devait se décider concernant le long terme, il a suggéré que s'écarter d'un poste à la tête d'une structure aussi victorieuse n'était pas une idée particulièrement attirante.

Interrogé par Motorsport.com sur l'avenir, Wolff a déclaré : "Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai apprécié les relations au sein de l'équipe et les relations avec les gens qui prennent les décisions chez Daimler. C'est une partie fondamentale de mon bien-être. Ils nous ont vraiment fait confiance et nous ont donné l'espace dont nous avons besoin pour que cette équipe connaisse le succès. Et je ne prends pas ça à la légère, [le fait] de parvenir à la bonne décision pour nous tous. C'est un processus qui va prendre un petit peu de temps, mais en l'état je ne vois aucune surprise."

Wolff a mis en avant la transparence de la relation avec Hamilton, qu'il s'agisse de son propre avenir ou de l'avenir du pilote. Dans le contexte, par exemple, des potentielles rencontres du Britannique avec le président de Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann. "Nous deux, nous sommes ensemble depuis un moment et nous nous faisons confiance. Nous avons traversé des moments difficiles ensemble et nous sommes ressortis plus forts, avec un lien plus fort. Et en plus de nous, il y en a beaucoup d'autres qui font partie du cercle intérieur de l'équipe. Bien sûr, on parle tout le temps de l'équipe et de la carrière de Lewis."

Et Wolff ne voit aucune raison de s'inquiéter de la perte éventuelle de son champion. "En ce qui concerne la silly season, c'est normal. Vous, les gars, vous lancez de petites grenades. Parfois, nous les attrapons et elles nous explosent entre les mains. Ça fait partie du récit et il est bon de savoir que pendant l'hiver ces discussions ont lieu. Mais dans le même temps, nous deux, nous en parlons tout le temps. Il n'y a jamais eu de surprises. Quand les choses sortent dans la presse, cela fait des semaines ou des mois que nous le savons et ce que l'on en pense. Ça fait partie de la Formule 1, j'imagine."