Wolff "vraiment soulagé" de voir les deux Mercedes à l'arrivée
En plus de la victoire de George Russell au Grand Prix d'Autriche, Toto Wolff s'est réjoui de la fiabilité retrouvée de Mercedes, mais aussi de l'agressivité de Kimi Antonelli en début de course.
Photo de : Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images
Détrônée par Ferrari il y a deux semaines à Barcelone, l'écurie Mercedes n'a pas tardé à renouer avec la plus haute marche du podium. Des retrouvailles également pour George Russell, qui s'est imposé pour la deuxième fois de la saison tout en se relançant dans la dynamique qui l'oppose à son coéquipier Kimi Antonelli.
Mais plus que le niveau de performance, qui n'a jamais vraiment été source de grosse inquiétude à ce stade, c'est la fiabilité retrouvée côté moteur que retient un Toto Wolff "vraiment soulagé", avec ses deux pilotes à l'arrivée et sur la boîte.
"Un immense merci aux gars du moteur", a insisté le directeur de l'équipe autrichienne au micro de Sky Sports. "Ils ont fourni un travail considérable ces dernières semaines pour maîtriser la fiabilité. Et évidemment, ce n'est jamais un sujet clos, il faut que ça continue et qu'on reste vigilants."
L'Autrichien a également chaudement salué le week-end parfait de George Russell, peu épargné par le manque de réussite jusqu'ici : "De la Q3 hier jusqu'à maintenant, une exécution parfaite. Il était rapide, il a bien géré ses pneus, il a gardé son sang-froid, je suis vraiment heureux pour lui."
"Il sait qu'il est capable de piloter vite, et parfois il faut juste mettre les choses bout à bout", a-t-il ajouté. "Peut-être qu'il doit se mettre un peu moins de pression."
"Ne pas trop penser à la stratégie, ne pas trop penser à l'écart derrière, mais juste extraire le maximum de la voiture, c'est ce qu'il a fait."
On ne peut pas faire accélérer un âne, mais on peut calmer un cheval de course !
Kimi Antonelli a été très offensif au départ.
Photo de: Joe Klamar / Getty Images
Parallèlement, Kimi Antonelli a pris 15 points précieux alors qu'il reste en tête du championnat, et ce malgré un départ et deux premiers tours où sa fougue aurait pu lui coûter un peu cher.
"Je pense qu'il était très impatient au début, dans les premiers tours, avec l'envie d'aller chercher la victoire", a observé Toto Wolff. "Mais j'ai aimé cet enthousiasme, il y va franchement, et dans la montée, il a probablement planté les freins 30 mètres trop tard. Et pareil plus loin."
"Et c'est comme ça que ça doit être. On l'a dit auparavant, on veut que le pilote soit à fond à l'attaque en permanence, et vous savez, on ne peut pas faire accélérer un âne, mais on peut calmer un cheval de course."
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