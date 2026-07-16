Wolff est "trop intelligent" pour recruter Verstappen, selon Steiner

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Günther Steiner estime que Mercedes aurait actuellement peu d'intérêt à recruter Max Verstappen, estimant que cette décision serait coûteuse et risquerait de perturber son solide duo de pilotes actuel.

Lydia Mee
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo de : Michael Potts / LAT Images via Getty Images

L'ancien directeur de Haas F1, Günther Steiner, s'est questionné sur les raisons qui pourraient pousser Mercedes à tenter de recruter le quadruple champion Max Verstappen, laissant entendre que le patron de l'écurie, Toto Wolff, était "trop intelligent" pour se lancer dans une telle démarche.

L'avenir de Verstappen fait l'objet d'intenses spéculations depuis quelques semaines. Outre son aversion pour les monoplaces issues de la nouvelle réglementation, le pilote Red Bull a également été confronté à des problèmes techniques avec sa voiture.

À la suite d'une défaillance de son aileron arrière lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, le Néerlandais s'est montré très critique à la radio de l'écurie quant aux performances et à la fiabilité de la RB22. 

En conséquence, Verstappen se retrouve au cœur de rumeurs le liant à un transfert chez Mercedes ou McLaren. Mais lors d'une intervention dans The Red Flags Podcasts, Steiner a émis des doutes quant à la viabilité d'un transfert vers l'écurie de Brackley, arguant qu'il n'y avait aucune raison pour que Mercedes déstabilise son line-up actuel de pilotes.

"Mais enfin, où irait-il ? Je veux dire, s'il n'aime pas Red Bull, il y a des écuries dans lesquelles il pourrait aller, mais elles n'ont pas les moyens de se le payer, et elles ne disposent pas de la voiture qu'il souhaite."

Toto Wolff n'a aucun intérêt à déstabiliser l'équilibre actuel chez Mercedes, selon Günther Steiner.

Toto Wolff n'a aucun intérêt à déstabiliser l'équilibre actuel chez Mercedes, selon Günther Steiner.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Pourquoi Mercedes le prendrait-elle ? Mercedes dispose déjà de la prochaine superstar [Kimi Antonelli] et d'un très bon pilote en la personne de George [Russell]. Alors pourquoi vouloir dépenser davantage pour recruter Max ?"

"La seule façon pour que Max rejoigne l'écurie serait que George parte. Il coûte bien plus cher que George et risquerait peut-être de déstabiliser Kimi. Pourquoi feraient-ils cela ? Et Toto est trop intelligent pour agir de la sorte, à mon avis, sans compter que cela coûterait beaucoup plus cher."

Après avoir été en lice pour le titre de champion pilotes en 2025, où il a finalement dû s'incliner au profit de Lando Norris (McLaren), Verstappen est actuellement septième au classement avec 76 points après les neuf premières manches de la saison 2026. Kimi Antonelli est en tête avec 179 points.

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