Wolff n'en voudrait pas à Hamilton s'il cherchait à partir

Après la difficile saison 2022, Mercedes a débuté 2023 du mauvais pied. L'écurie allemande semble s'être fourvoyée en maintenant son concept technique et la W14 ne semble pas afficher un niveau de performance satisfaisant pour jouer le podium à la régulière. Il est désormais clair pour les responsables de la structure que le retour aux avant-postes passera par une nouvelle orientation en matière de design, mais dont les fruits ne sont pas attendus avant plusieurs mois, voire saisons.

Dans ce contexte, le début des négociations contractuelles entre Lewis Hamilton et Mercedes, dont l'accord actuel se terminera en fin de campagne, attise la curiosité, d'autant plus que le septuple Champion du monde est âgé de 38 ans et risque d'avoir peu d'opportunités d'aller conquérir une nouvelle couronne mondiale dans l'immédiat. Comme souvent en pareil cas, des rumeurs parfois farfelues n'ont pas tardé à émerger faisant état de parties de billard à plusieurs bandes pour l'envoyer, principalement, chez Ferrari.

Plus concrètement, rien n'indique pour le moment qu'un départ soit au programme de Hamilton et l'on s'attend au contraire à ce qu'il poursuive l'aventure entamée en 2013. Mais pour Toto Wolff, il n'y aurait pas réellement de problème à ce que son pilote évalue la possibilité de quitter l'écurie dans un futur proche s'il estime qu'il peut aller trouver mieux ailleurs. Il pense toutefois qu'il ne partira pas.

"Je ne pense pas que Lewis quittera Mercedes", a déclaré Wolff. "Il est à un stade de sa carrière où nous nous faisons confiance, nous avons tissé des liens très forts entre nous et nous n'avons aucune raison de douter les uns des autres, même si nous traversons une période difficile."

"En tant que pilote, cependant, s'il veut gagner un autre championnat, il doit s'assurer d'avoir la voiture pour. Si nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes capables de lui donner une voiture dans les deux prochaines années, alors il devra regarder ailleurs. Je ne pense pas qu'il le fasse à ce stade, mais je ne lui en voudrais pas si cela se produisait dans un an ou deux."