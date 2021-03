Tsunoda est promis à un bel avenir en F1 selon Tost

Trois rookies feront leur apparition en Formule 1 en 2021. Mick Schumacher et Nikita Mazepin occuperont les baquets de l'écurie Haas, et Yuki Tsunoda sera le coéquipier de Pierre Gasly chez AlphaTauri. Le Japonais sera d'ailleurs le plus jeune pilote du plateau et le premier à y accéder en étant né dans les années 2000.

Pour certains de ses supporters au Japon, il s'agirait du pilote le plus prometteur que le pays ait jamais connu et qui pourrait facilement rivaliser avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Bien qu'un peu plus boudé par les médias par rapport à ses deux anciens collègues de Formule 2, il est encensé par Helmut Marko, directeur de la filière des jeunes pilotes Red Bull Racing : "Il était le seul pilote de Formule 2 à tout le temps finir dans le top 10. C'est seulement à cause de problèmes techniques ou de quelques accidents qu'il n'a pas pu remporter le championnat."

Franz Tost est lui aussi ravi de compter sur ce jeune pilote de 20 ans à la carrure de jockey (1m61, 58 kg) parmi son duo de pilotes. "Pour moi, Yuki est l'un des pilotes qui ont le plus rapidement progressé. Il n'a pas été élu Rookie de l'année pour rien", indique à Motorsport.com le directeur d'AlphaTauri.

"Il fait partie des pilotes ayant le plus gagné en Formule 2. J'aime parler de vitesse avec lui. Quand on lui demande quelque chose, il mettra tout en œuvre pour le faire. C'est quelqu'un d'à la fois très fort mentalement et qui connaît les éléments qu'une équipe lui donne pour pouvoir les utiliser et être très rapide."

Une préparation minutieuse

Son championnat 2020 de Formule 2 a été très fructueux. Avec 200 unités empochées, il a manqué de 15 points le titre pilote et s'est classé troisième. Mais il a remporté plus de courses que le champion Mick Schumacher, qui en était à sa deuxième saison tout comme son coéquipier Nikita Mazepin, classé quatrième avec 164 points.

Voilà pourquoi Franz Tost préfère aussi préparer calmement son pilote, qui sortait tout juste de la Formule 3 il y a un an. Yuki Tsunoda a donc passé l'hiver au siège d'AlphaTauri à Faenza à cause de l'épidémie de COVID-19. "Cela nous a donné du temps pour bien nous occuper de lui", indique Tost.

"Les ingénieurs ont longtemps discuté avec lui pour le préparer au mieux pour ses débuts en Formule 1, pour lui expliquer le volant et qu'il comprenne les ajustements. Il a aussi travaillé sur sa nutrition et sa musculation. Pendant les tests à Imola et à Misano, Tsunoda a vraiment fait du bon boulot. Il progresse tout le temps. Si notre voiture fonctionne bien comme nous l'imaginons, Yuki sera au rendez-vous dès le début. Je suis convaincu que Yuki est promis à un très bel avenir en Formule 1."