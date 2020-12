Yuki Tsunoda va "en donner pour son argent" à Pierre Gasly

Yuki Tsunoda a fait forte impression dans une saison de F2 où nombre de rookies se sont montrés à leur avantage. Troisième du classement final, le Japonais a immédiatement été promu en Formule 1 par Red Bull et il pilotera en 2021 pour le junior team AlphaTauri. Il va remplacer Daniil Kvyat et faire équipe avec Pierre Gasly, qui a remporté son premier GP cette année à Monza.

Et pour Trevor Carlin, le directeur de l'écurie de Formule 2 du même nom qui a accueilli Tsunoda (devenu son 27e pilote à accéder à la discipline reine), il est clair que celui qui a choisi le numéro 22 pour ses débuts en F1 va briller. "C'est un plaisir de travailler avec lui. Nous ne l'avons eu qu'une seule saison, et il a fait tout et même plus que ce que nous attendions."

"Le temps nous dira où il finira dans la hiérarchie, mais je pense qu'il a un avenir très excitant devant lui, et tant qu'il n'est pas submergé par l'environnement de la F1, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire comme Lando [Norris], et on ne sait jamais, il pourrait avoir un peu de Max [Verstappen] en lui."

"La vitesse à laquelle il apprend et comprend la voiture, il a une capacité naturelle, donc il faut juste l'adapter à chaque championnat et ensuite se mettre au travail. S'il apprend en F1 aussi vite qu'en F2, je pense qu'il va en donner pour son argent à Pierre une fois qu'ils seront de retour en Europe."

Poursuivant la comparaison avec Norris, qui avait accédé à la F1 chez McLaren après avoir terminé deuxième de F2 pour le compte de Carlin en 2018, il assure que Tsunoda peut connaître la même réussite : "Absolument, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Il manque un peu d'expérience par rapport à Lando, mais son rythme global et sa compréhension du pilotage d'une voiture de course est au niveau. Il est prêt, c'est sûr."

"Le truc avec Yuki, c'est qu'il apprend très vite. Avec la F1, en fait, vous avez bien plus d'essais qu'en F2, ce qui va aider. Il doit apprendre beaucoup de nouveaux circuits, mais il ne semble avoir aucun problème à se mettre dans le rythme ; à Sotchi, par exemple, il était rapide. J'ai beaucoup d'espoir. Je m'attends à ce qu'il ait quelques incidents lors des premières manches, mais une fois que ce sera terminé, je crois que vous découvrirez qu'il pourrait surprendre quelques personnes."

