Formule 1 GP de Las Vegas

Zak Brown écarte l'idée d'un programme moteur McLaren en 2030

L'écurie britannique est actuellement cliente de Mercedes.

Ed Hardy

Publié: 25 nov. 2026, 10:40

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Photo de : Alex Pantling - Formula 1

Zak Brown a écarté la possibilité de développer un moteur en interne pour la saison 2030 de Formule 1, McLaren étant "très satisfaite" de son partenariat avec Mercedes.

La marque britannique est cliente de Mercedes depuis 2021 et a connu un grand succès durant cette période, avec deux titres constructeurs (2024-2025), un titre pilotes (2025) et 24 victoires en Grand Prix.

La F1 s'apprête toutefois à connaître un nouveau changement de réglementation moteur en 2030, avec l'introduction de V8 turbo de 2,1 litres destinés à remplacer les groupes propulseurs actuels, qui viennent tout juste d'entrer en vigueur cette année, mais suscitent déjà la controverse.

Lors du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier, Brown a déclaré : "Nous avons étudié cette possibilité par le passé, mais nous sommes très satisfaits de HPP.

"Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions remporter des championnats avec eux. Nous n'avons donc aucune intention d'avoir autre chose qu'un moteur Mercedes à l'arrière de notre voiture."

La question a été soulevée en raison des difficultés rencontrées cette saison par McLaren avec son moteur Mercedes, qui ont un temps mis à rude épreuve les relations entre les deux constructeurs.

Zak Brown, McLaren

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ces difficultés sont apparues après la mise en évidence d'un écart de connaissances sur ce moteur complexe entre l'équipe d'usine et l'écurie cliente. McLaren peinait alors à exploiter tout le potentiel de son groupe propulseur Mercedes.

L'équipe britannique a donc au moins étudié la possibilité de devenir son propre motoriste, d'autant que le passage à une réglementation moins coûteuse rend cette option plus envisageable. Mais McLaren a connu une deuxième moitié de saison 2026 plus convaincante, avec trois victoires.

"Je pense que cette saison a été difficile pour l'ensemble de la grille avec ces groupes propulseurs", a ajouté le PDG de McLaren Racing, dont l'équipe occupe la quatrième place du championnat, à 235 points du champion Mercedes."

"Nous travaillons avec Mercedes depuis longtemps. C'est un partenaire formidable. Nous avons rencontré quelques problèmes en piste, tout comme eux."

"Je pense que toutes les équipes ont connu des difficultés en piste, mais nous entretenons d'excellentes relations de travail. Je suis tout à fait convaincu que nous disposons de la même spécification."

"C'est ce que prévoit le règlement et, vous savez, nous gagnons des courses. Nous avons gagné le week-end dernier, donc oui, nous sommes satisfaits."

Lando Norris, McLaren

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Les déclarations de Brown ont toutefois été faites avant que Motorsport.com ne révèle le projet de la F1 de limiter à deux le nombre d'équipes motorisées par chaque constructeur à partir de 2030, équipe d'usine comprise.

Cela ne laisserait donc qu'une seule écurie cliente par motoriste. Or, McLaren, Alpine et Williams étant toutes clientes de Mercedes, cette évolution pourrait susciter des tensions politiques dans le paddock.

Sachant que Ferrari comptera également une équipe cliente à cette échéance (Haas), tout comme Red Bull avec Racing Bulls, les options pourraient se limiter à Audi, Honda et General Motors, via Cadillac.

Quoi qu'il en soit, Brown se dit "très, très enthousiaste" à l'idée du changement de réglementation moteur prévu en 2030, avancé d'un an à la suite d'efforts conjoints de la F1, des constructeurs et de la FIA.

"Je pense qu'il s'agit maintenant de régler les derniers détails", a-t-il ajouté. "Si l'on regarde ce que la FIA a fait, elle a annoncé la mise en place de commissaires permanents."

"Elle se montre donc très proactive, réagit rapidement et fait ce qu'elle annonce. Je pense que notre sport n'a jamais été aussi sain. La compétition est formidable."

"J'ai donc une grande confiance dans l'avenir de la discipline. La situation actuelle est excellente. J'attends avec impatience l'arrivée des nouveaux moteurs, et je pense que tout le monde partage cet enthousiasme."

"Mais beaucoup d'autres choses sont également en cours pour continuer à faire évoluer la discipline. Je pense donc que la FIA et la Formule 1 font un excellent travail."

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