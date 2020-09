Zanardi présente des "améliorations cliniques significatives"

Deux mois après son accident de handbike et quelques semaines après la détérioration de son état de santé, Alex Zanardi est toujours hospitalisé à Milan. L'établissement où il est pris en charge a officiellement communiqué ce mercredi pour donner des nouvelles du pilote et athlète italien.

Gravement blessé à la tête et au visage, Zanardi avait dans un premier temps été placé dans un coma artificiel et avait subi trois opérations fin juin et début juillet, avant d'être peu à peu réveillé. Il avait ensuite rejoint un centre de rééducation neurologique, mais quelques jours après ce transfert le mois dernier, il avait dû être à nouveau transféré en soins intensifs en raison de l'instabilité de son état.

Pendant longtemps, la communication officielle a précisé que le pronostic vital de Zanardi était réservé, ce qui n'est plus le cas depuis le mois dernier. Aujourd'hui, ce sont des signes encourageants qui sont révélés, bien que la situation reste très complexe.

"Après une période durant laquelle il a été placé en soins intensifs, après son hospitalisation le 24 juillet, le patient a répondu par des améliorations cliniques significatives", annonce l'hôpital San Raffaele de Milan. "Pour cette raison, il est actuellement assisté et traité avec des soins semi-intensifs à l'unité de neuroréanimation dirigée par le professeur Luigi Beretta."

Âgé de 53 ans, Zanardi a dans sa carrière effectué deux passages en Formule 1 dans les années 90 et a surtout brillé en monoplace américaine. Victime d'un grave accident lui ayant coûté ses deux jambes, il s'est ensuite reconverti dans le handbike, discipline handisport où il a également décroché de nombreux succès. Son accident est survenu le 19 juin dernier en Italie, lors d'une épreuve qui se déroulait sur une route restée ouverte à la circulation. Après avoir perdu le contrôle de sa machine, l'Italien avait heurté un camion.