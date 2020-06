Zanardi a subi une seconde opération, son pronostic reste réservé

Un nouveau bulletin médical a été émis par l'hôpital de Sienne au sujet d'Alex Zanardi, qui a subi il y a dix jours un grave accident de handbike en Italie. En soins intensifs depuis sa première opération le 19 juin, l'Italien a subi un nouveau scanner de contrôle, qui a mis en lumière le besoin d'une nouvelle intervention sur le plan neurochirurgical.

"Cet examen a mis en évidence une évolution de l'état du patient, qui a rendu nécessaire le recours à une seconde intervention de neurochirurgie", a écrit l'hôpital dans un communiqué. "Après l'intervention, qui a duré environ deux heures et demie, Alex Zanardi a été de nouveau admis en soins intensifs, où il reste sédaté et intubé : son état reste stable du point de vue cardio-respiratoire et métabolique, grave du point de vue neurologique, et le pronostic reste réservé."

Si l'opération n'était pas prévue initialement, elle fait partie des possibilités envisagées par l'équipe médicale. L'envoi régulier de communiqués avait été interrompu face à l'absence d'évolution de la situation, mais celle-ci devrait être un peu plus suivie dans les prochains jours, comme le confirme Roberto Gusinu, directeur de l'établissement : "L'intervention réalisée représente une étape qui avait été envisagée par l'équipe. Nos professionnels évalueront jour après jour l'évolution de la situation. En accord avec la famille, le prochain bulletin sera transmis dans 24 heures environ."

Les médecins avaient envisagé la semaine dernière une réduction de la sédation cette semaine pour pouvoir commencer l'évaluation des lésions et dommages cérébraux potentiellement subis par l'ancien pilote.