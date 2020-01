Zandvoort garde des données secrètes pour surprendre les écuries

La piste néerlandaise est actuellement en travaux avant le grand retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier, en mai prochain, et tout est fait pour que la découverte soit totale. Des données ont été fournies à Pirelli pour parfaire les choix pneumatiques, notamment avec la contrainte du banking situé dans le dernier virage, mais elles sont en revanche réduites à leur plus simple expression pour les équipes. La société Dromo, chargée de la rénovation du tracé, garde donc secrètes les informations les plus utiles et issues de ses simulations.

Lire aussi : Comment le banking de Zandvoort avec DRS ouvert est devenu réalité

"Toutes les écuries de F1 modernes travaillent scientifiquement", rappelle à Motorsport.com Jan Lammers, directeur sportif du circuit de Zandvoort. "Si [Dromo] leur fait parvenir toutes les données, ils les entreront dans leurs programmes de simulateur en un rien de temps. C'est exactement ce que nous ne voulons pas qu'il arrive. Donc ce qui leur est donné est très limité. Nous voulons que les pilotes prennent la piste en essais libres le vendredi pour trouver les meilleurs réglages. C'est un peu old school et ça rend probablement le week-end un peu imprévisible."

"Ce sera un peu un challenge pour eux. [Dromo] ne veut absolument pas qu'ils aient trop d'informations en amont qui leur permettraient de faire énormément de travail préparatoire au simulateur. En gros, il veut que les équipes découvrent tout lors des séances d'essais libres le vendredi. Ça pourrait rendre le week-end un peu plus passionnant."

Le virage Luyendyk, où le banking sera deux fois plus incliné qu'à Indianapolis.

Outre le caractère incertain qui pourrait être renforcé, cette décision devrait également garantir une activité intense en piste le vendredi. "Habituellement, les écuries de F1 sont un peu prudentes pendant les essais du vendredi, afin d'économiser des pneus pour le reste du week-end", fait remarquer Jan Lammers. "Mais je pense que les pilotes feront plus de tours le vendredi que lors de la course le dimanche en raison de ce nouveau circuit. Tout le monde sera en piste tôt en EL1. Ils devront tirer le meilleur des séances du vendredi pour réunir des informations quant au meilleur set-up possible pour le samedi et le dimanche."

Alors que les travaux se poursuivent sur le circuit de Zandvoort et que le banking a pris forme, ce dernier s'avère déjà impressionnant selon les organisateurs. "Le virage Luyendyk sera un peu plus spectaculaire que ce que nous pensions", promet Lammers. "C'est parce que ce virage sera deux mètres plus élevé qu'auparavant. Cela veut dire que les pilotes redescendront un peu lorsqu'ils s'engageront dans la ligne droite principale. Ces différences de niveau rendent les choses encore meilleures pour les pilotes de Formule 1."

Propos recueillis par Ronald Vording

Découvrez les travaux du banking en vidéo