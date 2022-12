Zandvoort prolonge son contrat avec la Formule 1

Charger le lecteur audio

La Formule 1 a annoncé ce matin la prolongation du contrat la liant au circuit de Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas, qui restera au moins trois années supplémentaires au calendrier. Le nouveau bail court désormais jusqu'en 2025 pour la manche à domicile du Champion du monde Max Verstappen. L'épreuve a fait son retour en catégorie reine l'an passé, après un accord signé bien avant mais dont la mise en application avait été repoussée en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid.

Le premier Grand Prix des Pays-Bas a eu lieu dès 1952 et le pays a été visité par la Formule 1 jusqu'en 1985, date à laquelle il a disparu. Son retour s'est concrétisé sous l'impulsion de la popularité de Max Verstappen mais également grâce à une rénovation importante du circuit de Zandvoort, aujourd'hui plébiscité par les pilotes mais aussi par les spectateurs en raison de l'accueil et de l'ambiance qui y règnent. Cette saison, l'édition 2022 a réuni 100 000 personnes pour la course, lors de laquelle Max Verstappen s'est imposé pour la deuxième année consécutive.

"Le Grand Prix des Pays-Bas s'est rapidement installé comme l'un des préférés des fans au calendrier, générant une énergie incroyable et une expérience formidable pour le public chaque année", se félicite Stefano Domenicali, président de la Formule 1. "Les épreuves à guichets fermés ces deux dernières années ont placé la barre très haut en matière d'organisation, de divertissement et de durabilité, et nous sommes ravis de prolonger notre partenariat. Il y a une forte demande pour organiser des Grands Prix, donc ce qu'a fait l'équipe [du GP des Pays-Bas] pour garantir sa place au calendrier à Zandvoort jusqu'en 2025 en dit long, et nous avons hâte d'y retourner l'été prochain".

En 2023, le Grand Prix des Pays-Bas aura lieu du 25 au 27 août et marquera la reprise après la trêve estivale du cœur de l'été. Le public néerlandais pourra par ailleurs soutenir un pilote supplémentaire puisque la saison prochaine, en plus de Max Verstappen chez Red Bull Racing, Nyck de Vries sera titulaire au sein de l'écurie AlphaTauri.

