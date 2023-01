Zhou Guanyu a surpassé les préjugés sur sa nationalité

Charger le lecteur audio

En 2022, Zhou Guanyu est devenu le tout premier représentant du pays le plus peuplé au monde à courir en Formule 1. Une part de scepticisme entourait les débuts du Chinois, qui s'était classé troisième de Formule 2 pour sa troisième campagne dans l'antichambre de l'élite et bénéficiait de soutiens financiers ; il avait même reçu des commentaires racistes.

Le pilote Alfa Romeo a toutefois riposté de la meilleure des manières en décrochant le point de la dixième place à Bahreïn, alors qu'il n'était que 19e à l'issue du premier tour. "C'était énorme, vu tout ce à quoi j'ai fait face lors de l'intersaison", confie Zhou à Motorsport.com. "Quand j'ai été annoncé, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas ont essayé de me juger selon ma nationalité. Ce n'est pas le plus agréable, quand on se bat pour réaliser son rêve."

"Mais j'ai été extrêmement reconnaissant de marquer un point pour ma première course, je me suis débarrassé [des critiques]. S'exprimer en piste, c'est très important pour moi, car ces gens-là ont commencé à retourner leur veste. Ils ont commencé à me comprendre, à mieux me connaître."

En retrait par rapport à Valtteri Bottas et de surcroît handicapé par des problèmes de fiabilité en début de saison, Zhou n'a marqué que six points par rapport aux 49 unités de son coéquipier vétéran en 2022, mais il y a quand même eu de belles performances, à l'image de la huitième place à Montréal – juste derrière Bottas.

"C'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout", admet-il. "Le Canada est un circuit dur. C'est comme un circuit urbain sans marge d'erreur ni échappatoire, à cause des murs. Alors c'était super. Je pense que cela montre aussi la progression, et c'est le résultat que j'ai obtenu après trois ou quatre abandons d'affilée. C'était un tournant pour moi."

Malgré l'ambition de Théo Pourchaire, vice-champion de Formule 2 dès sa seconde saison dans la discipline, Zhou a été reconduit par Alfa Romeo pour 2023, et il qualifie la réaction du public à cette nouvelle de "complètement différente". Les préjugés sur sa nationalité semblent être dépassés.

Propos recueillis par Luke Smith