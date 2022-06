Motorsport Heroes - Tom Kristensen, d'employé de banque à as de F3

Charger le lecteur audio

Dans l'extrait de Motorsport Heroes que nous proposons ici, Tom Kristensen revient sur les difficultés qui ont été les siennes pour se faire remarquer par des équipes qui pourraient lui donner la chance de montrer son talent, et ce alors qu'il travaillait dans une banque pour payer ses factures !

Le pilote danois raconte comment, bien avant d'établir un record de neuf victoires aux 24 Heures du Mans, le fait de battre le meilleur temps de Mika Häkkinen au meeting de F3 à Hockenheim, en 1991, s'est révélé déterminant dans le développement de sa carrière et lui a donné confiance en son talent.

"Je courais, mais les temps étaient durs", se souvient Tom Kristensen. "Au Danemark, il n’y avait personne, aucune fondation qui puisse aider les pilotes. Pendant trois ans, j’ai eu un emploi, obtenu dès ma première candidature, comme employé de banque. Une fois, pendant l’été, ils m’ont demandé si j’avais un permis pour les camions. Et j’ai dit : 'Bien sûr, je conduis !' J’ai alors conduit la camionnette de la banque pendant quelque temps, dans les petites villes."

"Ce n’est que début 1991 que j’ai reçu un appel d'une équipe de F3 en Allemagne. Et j’ai gagné le championnat ! Et puis à la dernière course, à Hockenheim, j’ai battu ton record au tour qui datait de l’année précédente", poursuit-il en s'adressant à Mika Häkkinen. "Certes, ma voiture était plus sophistiquée, plus avancée, mais c’était important pour moi… Vous, vous couriez en Formule 1. Je devais faire ce que je pouvais, pour arriver à prouver que j’avais au moins un petit peu de talent !"

Motorsport Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des films inédits.

