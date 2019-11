Accident mortel d'Hubert : le rapport présenté la semaine prochaine

Anthoine Hubert a perdu la vie lors des premiers tours de la Course Longue de la manche de Spa en Formule 2, après avoir été impliqué dans une série d'accidents qui se sont terminés quand la monoplace de Juan Manuel Correa, lancée à pleine vitesse au sommet du Raidillon mais incapable de s'arrêter en raison de débris logés sous son train avant, a percuté de plein fouet la voiture du Français, quasiment à l'arrêt et à la perpendiculaire dans le dégagement extérieur. Correa a connu pour sa part d'importantes blessures aux jambes, passant deux semaines dans un coma artificiel et subissant de nombreuses opérations alors que l'amputation de sa jambe droite était envisagée.

Une enquête a immédiatement été lancée par les instances dans la foulée du crash, en lien avec les autorités belges. Les voitures d'Hubert et de Correa, ainsi que la monoplace de Giuliano Alesi, dont la sortie de piste dans le Raidillon, visiblement en raison d'une crevaison, a été à l'origine de la tragédie, ont été saisies pour une investigation physique sur les circonstances du drame avant d'être rendues fin septembre.

Jean Todt, le président de la FIA, a confirmé que l'enquête était terminée et qu'une présentation du rapport allait avoir lieu lors du CMSA, mercredi prochain. Une série de recommandations et d'améliorations sera publiée, mais le rapport complet ne sera de son côté par rendu public.

"Malheureusement, nous ne sommes plus habitués à avoir [des accidents mortels], contrairement au passé quand c'était une chose commune", a déclaré Todt à Abu Dhabi devant une sélection de médias, dont Motorsport.com. "Aujourd'hui, quand nous voyons cela, nous sommes désagréablement surpris. Par le passé, ce n'était pas le cas. Je ne veux pas m'attribuer de mérite pour cela car c'est la philosophie de la FIA depuis des décennies, nous essayons d'améliorer les choses."