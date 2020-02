Aitken et Matsushita rempilent en F2

Âgé de 24 ans, Jack Aitken entame sa troisième campagne dans la discipline, lui qui a déjà remporté quatre victoires dans l'antichambre de la Formule 1 et pris la cinquième place du championnat 2019. Le double Champion de Formule Renault 2.0 et vice-Champion GP3 ne perd pas espoir d'atteindre un jour la F1 et vient de délaisser Renault, avec qui il a passé quatre ans, pour rejoindre Williams en tant que pilote de réserve. En parallèle, il reste chez Campos en Formule 2, avec l'objectif évident de jouer le titre. Aitken sera épaulé par l'inexpérimenté Guilherme Samaia, pilote brésilien qui a participé à 24 courses d'Euroformula Open ces deux dernières saisons, avec deux podiums à la clé.

Chez MP Motorsport, Felipe Drugovich fera équipe avec Nobuharu Matsushita, à qui Honda a proposé un double programme en Super Formula et en Super GT au Japon, mais qui a préféré effectuer une cinquième saison en GP2/F2. Le pilote nippon de 26 ans est rejoint chez MP par son ingénieur de course de l'an dernier, Daniele Rossi, qui avait signé chez Carlin en provenance de Prema en 2019. Auteur de six victoires en GP2/F2 et classé sixième du championnat en 2017 et l'an passé, Matsushita doit obtenir un top 4 pour être éligible à la Super Licence – Jack Aitken, lui, en est déjà titulaire.

Plateau 2020 de Formule 2