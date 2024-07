Antonelli : "Je ne sais pas si je suis prêt" pour la F1

Couvé par Mercedes depuis ses débuts en karting, et considéré par beaucoup comme une future star du sport automobile, Andrea Kimi Antonelli a vu les projecteurs se braquer encore davantage sur lui avant même le début de saison 2024, alors que Lewis Hamilton annonçait son départ de Mercedes à la fin de l'année pour rejoindre Ferrari.

Un départ qui faisait d'Antonelli le candidat numéro un pour remplacer le Britannique l'an prochain, Toto Wolff ayant alors évoqué son intention de bâtir l'avenir de Mercedes et de privilégier le jeune Italien aux côtés de George Russell.

Depuis, le marché des transferts a amené son lot d'incertitudes, Max Verstappen, puis Carlos Sainz s'invitant dans les discussions (supposées ou avérées ?) pour un volant Mercedes. Dans le même temps, la position d'Andrea Kimi Antonelli semblait se fragiliser : promu directement de la FRECA (où il a été titré l'an passé) à la F2, le natif de Bologne a connu un début de saison compliqué dans l'antichambre de la F1. Un apprentissage délicat certes dû à la difficulté de son équipe Prema à appréhender la nouvelle monoplace de Formule 2 2024.

Mais, alors qu'on le savait sous pression, et observé de près par les décideurs de chez Mercedes, Antonelli a réagi de la meilleure façon à Silverstone il y a quinze jours en décrochant une victoire concluante sur le mouillé lors de la course sprint, après quatre épreuves sans marquer de point. Et, pour confirmer ses aptitudes, le pilote italien de 17 ans s'est une nouvelle fois imposé ce week-end en Hongrie, cette fois lors de la course longue du dimanche, et sur le sec.

Mais, alors que sa cote est remontée après ces deux derniers week-ends, Antonelli veut garder la tête froide, et demeurer lucide face à sa marge de progression qu'il estime encore conséquente. Et, alors qu'on le dit désormais mûr pour la F1, il préfère ne pas afficher cette certitude.

"Je ne sais pas si je suis prêt, pour être honnête", estime Antonelli. "J'apprends encore beaucoup en F2. Je fais encore beaucoup d'erreurs et sur les détails qui comptent vraiment, je ne fais pas encore tout bien. Je veux juste être honnête."

Kimi Antonelli semble désormais avoir pris la mesure de sa monoplace de F3 avec Prema. Photo de: Prema Powerteam

Toto Wolff avait déjà évoqué l'environnement proche d'Andrea Kimi Antonelli, notamment sa famille − très impliquée dans la compétition automobile en GT − qui demeurait selon lui lucide quant aux progrès à accomplir par l'intéressé pour espérer accéder à la F1 l'an prochain.

Samedi, sur le Hungaroring, Antonelli aurait pu déjà s'imposer, mais a admis après la course avoir trop attaqué avec ses gommes tendres alors qu'il était en tête, ce qu'il l'a contraint à effectuer un passage au stand, et à terminer en queue de peloton.

"Samedi, j'ai fait une petite erreur dans le virage 1", a-t-il expliqué. "J'ai bloqué mes roues, et j'ai endommagé mes pneus et, bien que j'en sois conscient, j'ai continuer à tirer sur les gommes, et j'ai fini par les dégrader beaucoup, j'ai dû rentrer au stand . Mais c'était une bonne leçon pour la course principale. Il y a encore du travail à faire, mais nous avançons dans la bonne direction."

Depuis Silverstone, je me sens beaucoup plus léger.

Reste que, grâce à ses deux victoires, Andrea Kimi Antonelli a fait un bond au classement puisqu'il remonte désormais au sixième rang. Après quatre courses sans point marqué, le pilote Prema approche de la trêve estivale avec davantage de sérénité.

"Depuis Silverstone, je me sens beaucoup plus léger − il y a beaucoup moins de pression sur mes épaules", admet-il. "La pression montait d'un week-end à l'autre, évidemment, avec tout ce qui se disait. Silverstone a été un grand soulagement pour moi et je pense que ce week-end, je pilotais plus librement que les week-ends précédents. Je pilotais de manière plus naturelle sans vraiment penser au résultat, en me concentrant simplement sur moi-même et je pense que cela s'est vraiment vu. Même cette victoire, sur le sec, est un grand soulagement et un grand résultat pour nous tous."

Son équipier chez Prema, Oliver Bearman, déjà confirmé chez Haas pour l'an prochain, a connu lui un week-end difficile en Hongrie, avec des lointaines dixième et 15e places. Le jeune Britannique ne pointe qu'au 14e rang du classement, après avoir, il est vrai, raté les courses d'Arabie saoudite en raison de sa pige de dernière minute en F1 chez Ferrari.

Avec Sam Hall