Armstrong remporte sa troisième victoire de la saison

C'est au départ que s'est jouée cette Course Sprint de Formule 2 à Zandvoort. Clément Novalak occupait la pole position à la faveur de la grille inversée, mais son envol n'a pas été optimal et Marcus Armstrong, à ses côtés en première ligne, lui a chipé la tête de la course.

À partir de là, Armstrong a simplement maîtrisé son sujet sans grand confort, conservant une avance supérieure à une seconde sur Novalak pour maintenir ce dernier hors de la zone DRS – ce jusqu'à une intervention tardive de la voiture de sécurité, qui n'a rien changé, le pilote MP ayant mal géré le restart. C'est un troisième succès pour le Néo-Zélandais cette saison – seul Felipe Drugovich fait mieux – mais les trois ont été obtenus en Course Sprint, et donc à la faveur de la grille inversée.

Dennis Hauger complétait le podium après avoir pris l'avantage sur Jüri Vips dans le premier banking, Vips ayant quelques instants plus tard été dépassé de manière autoritaire par Liam Lawson. C'est dans cet ordre que ces pilotes complétaient le top 5 au premier tour comme à l'arrivée de la course. Le scénario était plus ou moins identique dans le reste du top 10 : Ayumu Iwasa a pris la sixième place à Richard Verschoor au restart (et donc dans le dernier tour), Logan Sargeant inscrivant le dernier point disponible devant Jack Doohan et Felipe Drugovich.

Seizième sur la grille de départ après un accident en qualifications, Théo Pourchaire avait fort à faire pour remonter dans le top 8, mais le Français a commis une nouvelle erreur avec une sortie de piste au premier virage alors qu'il bataillait avec David Beckmann. Il a fini la course 20e et bon dernier, alors qu'Olli Caldwell et Tatiana Calderón, qui sont également partis à la faute à cet endroit, ont été contraints à l'abandon. Ils étaient de toute façon loin de jouer les points. Quant à Jehan Daruvala, il s'est classé 16e après deux pirouettes.

Le classement du championnat est quasi inchangé après cette course : Drugovich mène avec 208 points devant Pourchaire (162), Sargeant (130), Doohan (121) et Lawson (119).

