Bearman remporte la course sprint à Monza, Martins sur le podium

Absent à Zandvoort, aux Pays-Bas, la Formule 2 fait son retour ce week-end en Italie sur le tracé de Monza. Vendredi, lors de la séance de qualifications, c'est Zane Maloney (Rodin) qui a signé le meilleur temps et qui s'élancera de la pole position dimanche. Leader du championnat de F2 et dernier vainqueur en Belgique, Isack Hadjar (Campos) accompagnera le pilote barbadien sur la première ligne, suivi de Paul Aron (Hitech). Victor Martins (ART) s'élancera quant à lui de la cinquième position.

Mais avant cela, ce samedi est un jour de sprint et il faut compter sur la traditionnelle grille inversée pour les dix premiers pilotes. Enzo Fittipaldi (VAN) s'élance donc de la pole position, devançant Amaury Cordeel (Hitech) et Pepe Martí (Campos). Sur la grille, Victor Martins s'installe au quatrième rang, trois places devant son compatriote Isack Hadjar à la septième position.

Martins part fort, Hadjar en difficulté.

Le Safety Car n'attendra pas deux tours pour entrer en piste. À quatre de front au départ, Goethe (MP) et O'Sullivan (ART) se sont légèrement touchés, mais suffisamment pour envoyer le pilote MP dans le mur. Le pilote ART s'est immobilisé un peu plus loin avant d'abandonner. Tous les pilotes vont bien. Kimi Antonelli (Prema) se fait également piéger dans l'incident et perd son aileron avant, l'obligeant à passer par les stands.

Dans le même temps, Martí prend les commandes à Fittipaldi, ce dernier tirant tout droit au premier virage. Alors que Victor Martins est l'auteur d'un bon départ pour gagner une place et se placer troisième, Isack Hadjar n'a pas un très bon envol et perd trois places, se retrouvant à la dixième position.

La voiture de sécurité s'efface à la fin du troisième tour. À la relance, Fittipaldi tente une attaque sur Martí mais bloque fortement les roues au premier virage, l'obligeant à tirer tout droit. Cela permet à Martí de conserver sa première place et à Martins de prendre la deuxième position de la course sprint, devant Bearman (Prema). Un tour plus tard, Bearman tente une attaque sur le Français qui résiste bien dans un premier temps avant de s'incliner à la deuxième chicane. De son côté, Hadjar perd une nouvelle position et se fait éjecter du top dix.

À l'entrée du septième tour, Bearman se montre le plus rapide en piste et prend la tête de la course après un tout droit de Martí au premier virage. Martins n'en profite pas tout de suite et reste à la troisième position, avant de prendre le meilleur sur le pilote Campos au début du tour suivant. Martí ne veut pas se laisser faire et tente de redépasser le Français mais sans succès, les deux pilotes sont obligés de couper la première chicane, sans conséquence.

Après dix tours, Bearman augmente son avance à plus de deux secondes sur le pilote français. Derrière, Fittipaldi prend le meilleur sur Martí pour la troisième place. Dans la seconde partie de tableau, Hadjar recule à la 13e place mais reste dans la bataille.

Désormais détaché des pilotes derrière lui, Martins peut se concentrer sur Bearman. Le pilote ART parvient à repasser sous la barre des deux secondes. Pour la troisième place, Dürksen (PHM) se défait de Fittipaldi. À cinq tours du drapeau à damier, alors que les positions se sont figées, Martins signe le meilleur tour en course, sans parvenir à faire la jonction avec le pilote Prema.

C'est donc un pilote Ferrari qui s'impose sur les terres de l'écurie italienne. Oliver Bearman remporte la course sprint devant Martins et Dürksen. La bataille pour la quatrième place a fait rage dans les derniers tours, celle-ci étant remportée par Pepe Martí. Demain, c'est Gabriel Bortoleto (Invicta) qu'il faudra surveiller. Le pilote brésilien s'est élancé de la 22e position pour franchir la ligne d'arrivée à la neuvième place, devant Isack Hadjar, qui parvient à accrocher le top dix.

Monza F2 2024 - Course Sprint