Bearman triomphe dans une course marquée par les incidents

La victoire de Frederik Vesti lors de la Course Sprint de F2 à Monza a permis au pilote Prema de revenir à moins de dix points du leader Théo Pourchaire au championnat, toutefois l'ordre sur la grille de départ de la Course Principale donnait l'avantage au Français, en pole position quand son rival n'était que huitième.

Et le championnat a pris un tournant dès le la premier tour : tandis que Pourchaire était en lutte avec Oliver Bearman, qui l'a dépassé à l'approche de la deuxième chicane, Vesti tentait de se défaire de Roman Stanek, qui venait de perdre la troisième place. Le pilote Trident a alors tassé copieusement le Danois dans l'herbe, qui a perdu le contrôle de sa voiture et terminé son embardée contre le rail.

En plus de l'abandon de Vesti, la sortie de piste de Clément Novalak quelques mètres plus loin a entraîné la sortie du Safety Car. Le classement était alors le suivant : Bearman, Pourchaire, Martins, Stanek, Maini, Verschoor, Crawford, Hauger, Boschung, Daruvala.

Après que Bearman a géré sa relance et s'est constitué une petite avance sur Pourchaire, le Safety Car a refait une apparition quelques boucles plus tard en raison de l'accident d'Arthur Leclerc au premier virage : le pilote DAMS a volontairement braqué dans l'herbe pour ne pas percuter un autre pilote après avoir manqué son point de freinage, ce qui a mis fin à sa course.

La majorité des pilotes a sauté sur l'occasion pour changer de gommes. ART a procédé à un double arrêt, ce qui a placé Martins derrière Maini, Verschoor, Crawford et Hauger. Stanek a lui aussi été perdant dans cette salve d'arrêts, il a quitté la pitlane toujours derrière Martins. À noter que Bearman a quitté son garage sous le nez de Pourchaire, une enquête ayant été lancée mais classée sans suite.

Daruvala était le nouveau leader, le pilote MP ainsi que Doohan, Iwasa et Hadjar devaient encore s'arrêter. À la reprise, un gros crash pour Zane Maloney, percuté par Roy Nissany, a prolongé la période de neutralisation, permettant ainsi à Daruvala, Iwasa et Hadjar de changer de gommes sans perdre trop de temps. Seul Doohan a poursuivi son effort, il était alors deuxième, intercalé entre Bearman et Pourchaire.

Bearman a été en mesure de s'échapper lors des tours suivants tandis que Pourchaire butait sur Doohan. Le Français a pu récupérer la deuxième place, mais son retard sur le leader s'approchait des trois secondes. Au même moment, le DRS de Martins dysfonctionnait, le Français devant rouler avec un volet bloqué en position ouverte. La direction de course est intervenue toutefois en lui présentant le drapeau noir et orange, ART n'a pas pu réparer l'aileron.

Très sollicité ce dimanche, le Safety Car a repris la piste dans les derniers tours après que Crawford a tassé Maini dans la Curva Grande, ce qui a résulté en un aileron cassé et un abandon pour l'un et à une crevaison pour l'autre. Doohan ainsi que Daruvala ont sauté sur l'occasion pour changer de gommes.

Et la course s'est même conclue derrière la voiture de sécurité, rappelée en urgence après l'accrochage entre Crawford et Stanek. Bearman a donc franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, devant Iwasa, qui a eu le temps de dépasser Pourchaire avant l'ultime neutralisation, et le pilote ART.

Fittipaldi, Hauger, Doohan, Daruvala, Cordeel, Boschung et Hadjar ont terminé dans le top 10 et inscrit des points.

Monza - Course Principale