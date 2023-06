Bearman vainqueur serein, Martins sur le podium

La bataille tactique de Barcelone a tourné à l'avantage des pilotes sur la stratégie alternative, mais ça n'a pas empêché Oliver Bearman de s'imposer aisément depuis la pole position lors de cette Course Principale en Catalogne.

Course Sprint : Vesti triomphe devant Pourchaire et Martins

C'est au départ que Bearman a été le plus menacé, puisqu'il a abordé le premier virage à trois de front avec Enzo Fittipaldi et Ayumu Iwasa, mais le pilote Prema est parvenu à conserver l'avantage et s'est progressivement constitué une avance faible mais néanmoins solide sur la concurrence.

Cinquième sur la grille de départ, Pourchaire s'est hissé à la troisième place au premier tour derrière Fittipaldi et devant Iwasa, à qui Jack Doohan a fait l'extérieur dans l'enchaînement des virages 10-11. Suivait Dennis Hauger, puis les pilotes partis en pneus durs et non tendres : Victor Martins, Jak Crawford et le leader du championnat Frederik Vesti.

Pourchaire et Iwasa sont rentrés au stand dès le neuvième des 37 tours au programme, Fittppaldi, Doohan et Hauger au passage suivant, mais Bearman a attendu la 13e boucle pour faire de même. Le jeune Anglais est parvenu à éviter l'undercut grâce à la lente mise en température des pneus avant de se défendre face à la pression de Fittipaldi lorsqu'il a lui-même repris la piste.

Bearman a alors pris la poudre d'escampette, suivi par Fittipaldi, Pourchaire, Iwasa, Doohan et Hauger – le Français ensuite doublé par ses deux poursuivants alors que les pilotes en pneus neufs s'efforçaient de trouver l'ouverture dans le trafic avec plus ou moins de succès.

Martins et Vesti, eux, sont parvenus à maintenir un rythme convaincant avec leurs pneus durs usés et se sont illustrés lorsqu'ils ont chaussé les gommes tendres. Ressorti juste derrière un trio composé de Pourchaire, Maloney (qui n'était pas encore passé par la pitlane) et Hauger, Vesti s'est rapidement défait d'eux, avant de prendre l'avantage sur Doohan ; ce dernier qui avait déjà cédé à l'assaut de Martins.

C'est ainsi une bataille à trois pour le podium qui a eu lieu entre Iwasa, Martins et Vesti ; le Français a triomphé grâce à un dépassement sur le Japonais au premier virage dans le 35e tour, décrochant le podium depuis le septième emplacement de la grille de départ. Mais le héros du jour était bien Bearman, qui s'est imposé devant Fittipaldi. Iwasa a résisté tant bien que mal à Vesti pour la quatrième place, Doohan se classant sixième edvant Pourchaire, Hauger, Leclerc et Verschoor.

À noter qu'Isack Hadjar a été contraint de changer d'aileron au premier tour avant d'écoper d'une pénalité à la suite d'un accrochage qui pourrait avoir impliqué Clément Novalak, également passé par la pitlane au début de l'épreuve.

Au classement général, Vesti reste leader avec 110 points à son actif devant Pourchaire (99), Iwasa (82) et Bearman (70).

Barcelone - Course Principale