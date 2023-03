Boschung triomphe enfin, Martins sur le podium

Charger le lecteur audio

Les pilotes tricolores d'ART Grand Prix, ont signé un doublé en qualifications à Bahreïn, avec une avance inédite depuis 2013 de 0"751 pour Théo Pourchaire sur Victor Martins, mais la grille inversée pour le top 10 reste en vigueur pour la Course Sprint de Formule 2. Ainsi, ce samedi, c'est le vétéran Ralph Boschung qui occupait la pole position devant Roman Staněk, Arthur Leclerc et Ayumu Iwasa.

Le début de l'épreuve a été marqué par la dégringolade de Staněk, neuvième au cinquième tour après avoir été dépassé par sept de ses rivaux, et le festival de dépassement des pilotes ART. Dans le même laps de temps, Martins s'est propulsé de la huitième à la troisième place, Pourchaire de la dixième à la quatrième.

Tandis que Leclerc et Isack Hadjar étaient contraints de purger un stop-and-go en raison d'une infraction à la procédure de départ, Martins s'est attaqué à Iwasa pour la deuxième place et a pris l'avantage avec un freinage tardif au premier virage. Le Japonais a riposté quelques hectomètres plus loin, pendant que Boschung prenait la poudre d'escampette avec trois secondes d'avance. Ce scénario s'est reproduit au 13e tour, à une différence près : Martins a réussi à l'emporter définitivement au virage 8. Son coéquipier a tenté de lui emboîter le pas, sans succès, et s'est fait doubler par Dennis Hauger.

Hauger, Pourchaire et Iwasa se sont battus comme des chiffonniers pour la troisième marche du podium, à l'avantage du Norvégien. Cinquième, Pourchaire manquait de rythme en fin d'épreuve, et c'est tout juste s'il a résisté à la pression de Jehan Daruvala. Martins, lui, a été doublé par Hauger dans l'avant-dernier tour.

Pendant ce temps, Ralph Boschung caracolait en tête. Après six saisons en Formule 2 dont cinq incomplètes, le Suisse de 25 ans a enfin remporté sa première victoire dans la discipline, à l'occasion de sa 96e course. Il a été rejoint sur le podium par Dennis Hauger et l'impressionnant rookie Victor Martins. Le top 8 était complété par Ayumu Iwasa, Théo Pourchaire, Jehan Daruvala, Kush Maini et Enzo Fittipaldi.

Bahreïn - Course Sprint