Un calendrier de 28 courses pour la F2 en 2022

Plus que jamais la Formule 2 va proposer aux aspirants pilotes de F1 de quoi les préparer au rythme d'enfer de la discipline reine. En effet, à la suite de la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA ce vendredi à Paris, les calendrier des catégories junior et de support de la discipline reine ont été validés.

Côté F2, 14 manches sont au programme avec deux courses chacune, soit un agenda gargantuesque et record de 28 courses. La saison débutera comme la F1 par l'enchaînement Sakhir-Djeddah et connaîtra un triple week-end au moment du retour de la trêve avec l'enchaînement Spa-Zandvoort-Monza.

Calendrier F2 2022

Date Grand Prix F1 Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 27 mars Arabie saoudite Djeddah 24 avril Émilie-Romagne Imola* 22 mai Espagne Barcelone* 29 mai Monaco Monte-Carlo 12 juin Azerbaïdjan Bakou 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza 25 septembre Russie Sotchi 20 novembre Abu Dhabi Yas Marina * Sous réserve d'homologation du contrat

Côté F3, ce sont neuf manches qui ont été annoncées, toutes en parallèles de la F1 et de la F2, de deux courses chacune également (sprint le samedi et principale le dimanche). La saison démarrera à Sakhir pour le seul meeting extra-européen d'une campagne qui s'achèvera assez tôt, début septembre, par une finale à Monza en conclusion là aussi de la triple manche avec Spa et Zandvoort.

Calendrier F3 2022

Date Grand Prix F1 Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 24 avril Émilie-Romagne Imola* 22 mai Espagne Barcelone* 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza * Sous réserve d'homologation du contrat

Il est à noter que le Grand Prix de France ne verra donc aucune course de F2 ou de F3 se dérouler pendant son week-end. C'est la seule manche européenne dans ce cas puisque Monaco accueillera la F2 et les huit autres épreuves organisées sur le Vieux Continent seront le théâtre de courses des deux championnats.