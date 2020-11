Les calendriers F2 et F3 annoncés pour 2021

Comme annoncé la semaine passée, le nombre de meetings de Formule 2 et Formule 3 en 2021 sera réduit tout en comptant désormais trois courses chacun, ce qui reviendra à organiser le même nombre total (voire plus) d'épreuves que ces dernières saisons tout en réduisant les coûts. Ces disciplines courront toujours sur les mêmes circuits que la F1 lors de week-ends de Grands Prix, mais jamais en même temps l'une et l'autre.

Aussi, les programmes sont donc définis clairement et séparément, couvrant un total de 15 GP différents, principalement en Europe et au Moyen-Orient. Il faut toutefois noter que la F3 accompagnera la Formule 1 aux États-Unis sur le Circuit des Amériques d'Austin, pour ce qui devrait constituer la finale de la saison.

Calendrier F2 2021 provisoire

Le calendrier compte quatre meetings de moins qu'en 2018, 2019 et 2020 mais verra l'organisation de 24 courses au total, donc le même nombre que ces saisons-là.

26-28 mars Bahreïn Sakhir 20-23 mai Monaco Monte-Carlo 4-6 juin Azerbaïdjan Bakou 16-18 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10-12 septembre Italie Monza 24-26 septembre Russie Sotchi 26-28 novembre Arabie saoudite Djeddah 3-5 décembre Abu Dhabi Yas Marina

Calendrier F3 2021 provisoire

Côté F3, ces sept dates permettront de disputer un total de 21 courses, soit trois de plus qu'en 2020 et 2019.

7-9 mai Espagne Barcelone 25-27 juin France Le Castellet 2-4 juillet Autriche Spielberg 30 juillet-1er août Hongrie Budapest 27-29 août Belgique Spa 3-5 septembre Pays-Bas Zandvoort 22-24 octobre États-Unis Austin

Bruno Michel, PDG de la Formule 2 et de la Formule 3, a déclaré : "Comme annoncé la semaine dernière, une de nos mesures de contrôle des coûts pour 2021 consiste à limiter le nombre de manches, ce qui réduira automatiquement le budget des équipes. Mais grâce à la F1 et au soutien de la FIA, nous aurons désormais trois courses par événement."

"Le calendrier provisoire de la F2 2021 est un mélange de circuits européens et outre-mer, avec des circuits qui ont toujours été très populaires parmi les pilotes et les fans. L'ajout de Djeddah en Arabie Saoudite rend l'événement d'autant plus passionnant."

"Je suis très intéressé de voir les voitures F3 rouler à Zandvoort et à Austin. Ce sont deux nouveaux sites passionnants pour nous. Nous retournerons également au Castellet, où nous avons vu de grandes courses les années précédentes. La F3 ne courra peut-être plus les mêmes week-ends que la F2, mais je suis heureux de confirmer que toutes les épreuves de F3 auront lieu en même temps que la Formule 1."

Ces calendriers, tout comme celui de la F1, restent évidemment soumis à approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

