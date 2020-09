Callum Ilott dominateur et vainqueur à Silverstone

Le week-end dernier à Silverstone, Callum Ilott avait perdu deux énormes opportunités de victoire à domicile, d'abord en calant sur la grille le samedi, puis en partant en tête-à-queue le dimanche. Cette fois, le pilote UNI-Virtuosi n'a pas failli. Ilott était dans un autre dimension lors de cette Course Principale en Angleterre et a fait fonctionner à merveille la stratégie tendres/durs pour s'imposer avec près de dix secondes d'avance sur Christian Lundgaard.

Dan Ticktum a pris un envol phénoménal depuis la quatrième position de la grille pour s'emparer de la deuxième place mais a ensuite complètement coulé au fil de la course. Au passage, le pilote DAMS a paru perdre la raison à la radio, où il a semblé menacer de percuter volontairement Louis Delétraz, qui l'avait dépassé. Ticktum s'est classé seulement 15e et a ensuite déploré que ses propos aient été, selon lui, sortis de leur contexte.

Jack Aitken est monté sur la troisième marche du podium devant Nikita Mazepin, le mieux placé des pilotes sur la stratégie alternative (durs/tendres) ; le Russe a gagné trois rangs par rapport à sa position sur la grille et s'est notamment fait remarquer par un dépassement sur Mick Schumacher avec deux roues dans l'herbe. Le fils du septuple Champion du monde s'est classé septième, derrière Delétraz et Yuki Tsunoda.

Le leader du championnat Robert Shwartzman a sauvé la huitième place synonyme de pole position pour la Course Sprint, lui qui était 11e sur la grille, devançant Guanyu Zhou et Felipe Drugovich. Mais le nouveau leader est bel et bien Callum Ilott, qui compte désormais 102 points au compteur, devant Lundgaard (87) et Shwartzman (85).

Silverstone II - Course Principale