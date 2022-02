L'ancien pilote F1 Charles Pic rachète l'équipe DAMS

Charger le lecteur audio

Charles Pic, qui a couru en F1 avec Marussia en 2012 et Caterham en 2013 avant d'être pilote d'essais de Lotus en 2014, a pris le contrôle total de l'équipe DAMS, succédant aux codirecteurs Olivier et Grégory Driot qui étaient en charge depuis le décès de leur père et fondateur de l'équipe Jean-Paul Driot en 2019.

DAMS, qui participe actuellement à la Formule E sous la bannière de Nissan e.dams et a sa propre équipe en Formule 2, restera inchangé sous la direction de Pic. Les pilotes et le personnel de l'équipe demeureront sous la responsabilité du directeur général François Sicard et de l'ingénieur en chef Rémi Decorzent.

Âgé de 32 ans, Pic est lié depuis longtemps à DAMS par sa famille. Son grand-père, Charles-Pierre André, a soutenu les anciens pilotes de DAMS, Éric Bernard et Olivier Panis, pendant leur carrière, tandis que son frère cadet, Arthur Pic, a couru pour l'équipe en Formule Renault 3.5 en 2012.

"Ma passion pour la course automobile n’a pas changé et cette acquisition est un projet sur le long terme", a déclaré Pic, qui est passé au management en 2015 après avoir mis fin à sa carrière. "Je suis convaincu que DAMS peut être couronné de succès sur la piste comme en dehors. Je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir avec François, Rémi et tous les membres de l’équipe."

Olivier et Grégory Driot

Dans un communiqué commun, les frères Driot ont révélé que l'équipe n'était pas à vendre avant la démarche de Pic, mais qu'après avoir supervisé la structure et assuré sa stabilité depuis la mort de leur père, ils ont estimé que l'ancien pilote de F1 était la bonne personne pour la guider.

"Nous avons été contactés par Charles et nous nous sommes très vite rendu compte que son approche et sa vision étaient les mêmes que les nôtres et que nous partagions les mêmes valeurs sportives. Charles a réalisé de belles choses tout au long de sa carrière en sport automobile. Il apportera beaucoup à l’équipe et sa stratégie permettra de continuer l’histoire de DAMS tout en développant la structure."

L'écurie DAMS a été fondée en 1988 et a commencé à courir dans le championnat international de Formule 3000. Elle a connu un succès remarquable en remportant 15 titres pilotes et 16 titres équipes dans plusieurs disciplines, dont la Formule E, la F2 (et dans son ancienne version le GP2), la Formule Renault 3.5 et l'Auto GP. Basée au Mans, elle a également joué un rôle clé dans la carrière de nombreux jeunes pilotes, ayant aidé 32 d'entre eux à accéder à la F1, dont Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Jolyon Palmer et Olivier Panis.

"Même si nous sommes tristes de passer la main, cette décision est la meilleure solution pour assurer l’avenir de l’équipe et la développer", ont ajouté les frères Driot. "Depuis le décès de notre père nous avons toujours fait le maximum pour que DAMS continue d’être performante. La structure pourra néanmoins être encore plus compétitive avec Charles et il bénéficiera de l’engagement et de la loyauté de tout le personnel, la plupart travaillant pour l’équipe depuis de nombreuses années."

"Nous souhaitons le meilleur pour DAMS dont l’histoire continuera de s’écrire sous la direction de Charles. Nous sommes convaincus que sa connaissance intime de l’industrie permettra à l’équipe de prospérer. Notre père aurait été fier de ce nouveau chapitre. Lorsque Charles nous a contactés, nous nous sommes vite rendu compte que cette transmission de témoin représentait une belle opportunité, non seulement pour tout le personnel, mais également pour l’histoire de la famille Driot. C’est un honneur pour nous de céder DAMS à un autre grand nom du sport automobile français."

DAMS se prépare pour la saison 2022 de Formule 2 avec un duo de pilotes composé de Roy Nissany et Ayumu Iwasa, tout en continuant à gérer l'équipe Nissan e.dams en Formule E avec un tandem composé de Sébastien Buemi et Maximilian Günther, qui ont tous deux obtenu leurs premiers points de la saison le week-end dernier lors de l'E-Prix de Mexico.