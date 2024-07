Après le coup d'arrêt de Pourchaire en IndyCar, les pilotes F2 dans l'impasse ?

Depuis son lancement en 2017 dans sa formule actuelle, la Formule 2 avait quasi systématiquement vu son lauréat promu en Formule 1. Après Charles Leclerc, champion la première année et promu en F1 chez Alfa Romeo, George Russell a été sacré en 2018 avant de décrocher un volant chez Williams F1 en 2019.

Nyck de Vries (2019) fut une exception, même si le Néerlandais a brillé par la suite en Formule E avant de trouver une opportunité en F1 en 2023, pour un court moment. Mick Schumacher (2020) a relancé la dynamique en signant chez Haas en 2021, puis Oscar Piastri (2021) a su patienter dans son rôle de pilote de réserve pour Alpine en 2022 avant de rebondir chez McLaren à partir de 2023.

Lire aussi : Formule 1 Mick Schumacher va être testé sur une Alpine au Castellet

Mais les choses se sont compliquées pour Felipe Drugovich en 2022. Sacré après avoir dominé la saison, le Brésilien, qui ne faisait certes pas partie d'un quelconque programme junior l'année de son titre en F2, a fini par décrocher un volant de pilote de réserve et de développement chez Aston Martin, mais quasiment sans espoir de disputer le Championnat du monde de F1 avec son employeur, dont les deux baquets sont verrouillés sur le long terme par Fernando Alonso et Lance Stroll.

Charles Leclerc, Champion F2 2017 Photo de: FIA Formula 2 George Russell, Champion F2 2018 Photo de: FIA Formula 2 Oscar Piastri, Champion F2 2021 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Si Théo Pourchaire bénéficiait du soutien de la Sauber Academy lorsqu'il fut à son tour sacré en 2023, les portes ne furent guère plus ouvertes en F1 pour le tricolore. Placé par Sauber en Super Formula dans un premier temps début 2024, ce dernier n'a disputé qu'une course au Japon avant de bifurquer vers les États-Unis et le championnat IndyCar avec l'écurie Arrow McLaren.

Mais, après avoir pris ses marques dans le très spécifique championnat nord-américain, et affiché des performances prometteuses, Pourchaire, qui avait pourtant été confirmé pour le reste de la saison, a à son tour été débarqué avant l'été par l'équipe d'Indianapolis pour laisser sa place à Nolan Siegel.

Interrogé par Motorsport.com, alors qu'il a décroché à Barcelone après avoir décroché son premier podium en F2 depuis son terrible accident à Spa-Francorchamps qui avait coûté la vie à Anthoine Hubert en 2019, Juan Manuel Correa s'est exprimé à ce sujet : "Je pense que c'est dommage. Je pense clairement que la F2 produit certains des meilleurs talents du monde. On voit que les pilotes qui sortent d'ici peuvent être compétitifs en F1, mais aussi en IndyCar, en WEC… en fait, dans toutes les catégories supérieures."

Felipe Drugovich, Champion F2 2022 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Theo Pourchaire, Champion F2 2023 Photo de: James Sutton / Motorsport Images

"Je pense donc que c'est… je ne sais pas si c'est une préoccupation, mais c'est dommage de voir cela, car [Drugovich et Pourchaire] sont vraiment deux pilotes qui méritent de faire une grande carrière. Je suis sûr qu'ils finiront par trouver leur place."

"Nous pensons tous à notre avenir. Nous voyons des opportunités, et quand vous voyez des choses comme ce qui est arrivé à Théo, c'est sûr, c'est un peu dommage. Mais cela fait partie du jeu, nous sommes tous ici pour faire notre travail. Et plus nous seront performants cette saison, plus nous aurons d'opportunités. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas."

Après les huit premiers meetings, c'est Isack Hadjar qui occupe la première place du championnat de F2. Le Français compte 16 points d'avance sur Paul Aron. L'Estonien est l'un des rares pilotes du top 10 à ne pas être soutenu par une académie, après avoir été écarté du programme Mercedes Junior à l'issue de la saison 2023.

Paradoxalement, Oliver Bearman, 13e du classement, est déjà assuré de disposer d'un baquet en F1 en 2025 chez Haas alors qu'Andrea Kimi Antonelli, huitième, est fortement pressenti chez Mercedes en lieu et place de Lewis Hamilton.