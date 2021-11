Clément Novalak promu dès maintenant en Formule 2

Clément Novalak sera engagé sur une campagne complète en Formule 2 l'an prochain avec MP Motorsport. Avant cela, il va d'ores et déjà rejoindre le championnat dès cette fin de saison, pour disputer les deux dernières manches encore au programme en 2021.

Âgé de 20 ans, le Français est promu après une saison régulière en F3, au cours de laquelle il est monté quatre fois sur le podium et s'est hissé à la troisième place du classement pilotes en défendant les couleurs de Trident, titré parmi les équipes.

Dans le but de s'adapter dès à présent à la catégorie, Novalak disputera les manches prévues en Arabie saoudite (4-5 décembre) et à Abu Dhabi (11-12 décembre) au sein de sa nouvelle équipe. Il y remplacera Lirim Zendeli, qui a connu une saison difficile, actuellement 17e du championnat après quatre entrées dans les points.

Logiquement impatient, Novalak espère désormais s'acclimater et poursuivre son ascension en monoplace, lui qui a remporté la British F3 il y a deux ans. "Je suis ravi de pouvoir goûter à la F2 dès Djeddah et Yas Marina", commente-t-il. "Cela ne pourra que m'aider pour les ambitions que je nourris en vue de ma première saison complète en F2, en 2022."

"Je suis vraiment reconnaissant envers MP Motorsport de m'offrir cette opportunité, et j'ai l'intention d'en profiter au maximum. MP a gagné des courses en F2 ces deux dernières années, aussi j'espère qu'en les rejoignant je pourrai renouer avec le succès. J'ai hâte de commencer."

Sander Dorsman, patron de MP Motorsport, ajoute : "Nous sommes très heureux d'accueillir Clément dans notre line-up F2 pour 2022, et nous sommes particulièrement enthousiastes de lui permettre de faire ses premiers tours de roue dans une voiture de Formule 2 lors des six courses encore à venir en 2021."

"Il a réalisé une très bonne saison en F3, et la forme qu'il a notamment affichée à la fin, et qui lui a permis de passer de la sixième à la troisième place du classement, a été très extrêmement impressionnante. Nous avons l'intention de capitaliser sur cette lancée en le plaçant dans l'une de nos voitures de F2 lors des deux derniers meetings, dans la péninsule arabique. Pour l'année prochaine, je suis certain qu'il fera partie des formidables rookies de l'année."