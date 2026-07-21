Comment un pilote de F2 a été disqualifié à Spa... à cause d'un invité

Les sanctions en sport automobile sont généralement liées à un problème technique, une infraction au règlement ou un incident en piste. Cette fois, c'est un simple casque radio porté par un invité qui a coûté très cher à Campos Racing et à Noel León lors de la manche de Formule 2 disputée à Spa.

À l'issue de la course principale, conclue à la septième place par le Mexicain, les commissaires ont décidé de sanctionner l'équipe et son pilote après avoir constaté une violation de l'article 21.5 et de l'annexe 5 du règlement sportif de la FIA.

Ce texte précise que : "Du début de la compétition jusqu'à deux heures après le départ de la dernière course de l'épreuve, aucun concurrent ne peut compter plus de 12 membres du personnel d'équipe participant, de quelque manière que ce soit, à l'exploitation des voitures à l'intérieur de l'enceinte du circuit."

"Une liste de l'ensemble du personnel opérationnel, du personnel exempté et du personnel présent pour une seule course doit être transmise au promoteur avant chaque compétition."

L'origine de l'affaire remonte à un invité de Campos Racing présent dans le garage et déclaré comme "personnel non opérationnel". Or, selon le règlement, ces personnes ne peuvent utiliser qu'un casque radio en écoute seule, c'est-à-dire dépourvu de toute possibilité de transmettre des informations à l'équipe.

Noel León est actuellement cinquième du championnat de F2 avec deux victoires, un podium et une pole position. Photo de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Or, les commissaires ont observé que cette personne portait un casque équipé d'un microphone, laissant supposer qu'elle pouvait communiquer avec le stand. Lors de l'audience avec les commissaires, le directeur de Campos Racing a expliqué qu'il s'agissait d'un simple invité de l'équipe, qui avait pris par erreur le mauvais casque.

Mais les explications ne se sont pas arrêtées là. Les commissaires ont révélé qu'un contrôleur technique avait pourtant averti cette personne que son casque n'était pas conforme au règlement. L'intéressé avait répondu que le microphone était simplement relevé vers le haut. Malgré cet avertissement explicite, il a ensuite remis le casque et continué à l'utiliser.

Même si l'erreur provenait d'un invité et non d'un membre du personnel opérationnel, les commissaires ont estimé que Campos Racing restait entièrement responsable du respect du règlement.

L'équipe a donc écopé d'une amende de 20 000 euros, tandis que la voiture n°5 de Noel León a été disqualifiée de la course. Campos Racing s'est également vu infliger un retrait de 25 points au championnat par équipes avec sursis, qui ne sera appliqué qu'en cas de récidive d'ici la fin de la saison.

Pourquoi une seule voiture sanctionnée ?

Campos Racing engage deux monoplaces en Formule 2 : celle de Noel León et celle de Nikola Tsolov, actuel leader du championnat, membre du programme junior Red Bull et considéré comme l'un des principaux candidats à une future promotion en Formule 1.

Les commissaires ont toutefois établi que l'invité concerné était uniquement associé à la voiture n°5, celle de León, et qu'il n'avait aucun lien avec la monoplace de Tsolov. Ils ont donc estimé qu'il n'y avait aucune raison d'étendre la sanction au reste de l'équipe sur le plan sportif.

À noter que Noel León n'a pas assisté à l'audience, ayant déjà quitté le circuit. Les commissaires n'ont donc entendu que le directeur de Campos Racing et Nikola Tsolov, resté sur place notamment pour célébrer sa troisième place en course.

Enfin, l'enquête n'a révélé aucune preuve que le casque non conforme avait été utilisé lors des autres séances du week-end. Les commissaires ont donc limité la disqualification à la seule course principale et à la seule voiture n°5.