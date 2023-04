Hauger s'impose devant Crawford à Melbourne

Charger le lecteur audio

Cette course de Formule 2 à Melbourne a été pleine de rebondissements avant même le tour de formation : dans leur tour de mise en grille sur une piste légèrement humide, Kush Maini, Enzo Fittipaldi et le leader du championnat Ralph Boschung sont partis à la faute. Ces deux derniers n'ont pu prendre le départ.

Le poleman Dennis Hauger a aisément conservé la tête à l'extinction des feux, mais a ensuite subi la pression de Jak Crawford, qui lui a fait l'extérieur dans la courbe entre les virages 8 et 9 mais a ensuite dû céder dans la chicane. Plus loin, Victor Martins a signé plusieurs dépassements pour remonter de la septième à la cinquième place au premier tour, quand Théo Pourchaire, lui, rétrogradait du huitième au dixième rang.

Hauger menait donc devant Crawford, Maini, Leclerc et Martins. Leclerc est parvenu à s'emparer de la troisième place au septième tour avant que Maini ne riposte quelques hectomètres plus loin avec un freinage audacieux au virage 11. Zane Maloney était en forme et, après s'être défait d'Oliver Bearman, il a doublé Martins au 13e tour lors d'une véritable foire d'empoigne entre les pilotes complétant le top 10 ; le protégé d'Alpine a ensuite perdu la sixième place au profit de son compatriote Isack Hadjar.

La course a alors été neutralisée par la voiture de sécurité, Jack Doohan ayant été envoyé en tête-à-queue par un contact avec Juan Manuel Correa et s'étant immobilisé au début de la piste. La pluie était annoncée, et trois pilotes ont fait le pari des pneus rainurés – dont Pourchaire, qui était aux portes du top 10, et Roman Staněk, qui a traversé le bac à gravier dès sa sortie des stands. Avec l'apparition de quelques gouttes, Correa est parti en tête-à-queue, mais au virage 3 et en pneus slicks.

Toujours derrière la voiture de sécurité, d'autres pilotes ont fait le pari des pneus pluie au 17e des 22 tours, notamment Martins, qui a dégringolé au 16e rang. Et alors que la course allait être relancée au terme de la 18e boucle, c'est Brad Benavides qui est sorti de piste et a heurté le mur au virage 13, malgré le rythme réduit de la neutralisation. Cette dernière a été prolongée jusqu'au 20e passage.

Restait donc à disputer une sorte de sprint de deux tours, marqué par une excursion de Pourchaire dans les graviers avec ses pneus pluie. Aux avant-postes, la hiérarchie n'a pas évolué, et Dennis Hauger s'est imposé devant Jak Crawford pour un doublé de représentants du Red Bull Junior Team. Kush Maini complétait le podium devant Arthur Leclerc, Zane Maloney, Isack Hadjar, Oliver Bearman et Frederik Vesti.

Quant au classement général, il est plus serré que jamais : Boschung (33 points) reste leader devant Iwasa (33 pts), Pourchaire (32 pts), Hauger (30 pts) et Vesti (29 points).

Melbourne - Course Sprint