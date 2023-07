Crawford signe sa première victoire en F2, deux Français sur le podium

Dans une atmosphère lourde, la Formule 2 a fait son retour pour le septième rendez-vous de sa saison, sur le Red Bull Ring. Le monde du sport automobile était en effet en deuil à la suite de l'annonce du décès du jeune pilote Dilano van 't Hoff, âgé de 18 ans seulement, lors de la course 2 de FRECA à Spa-Francorchamps. Avant le départ de la course sprint de F2, les membres de l'équipe MP Motorsport, dans laquelle Van 't Hoff courrait, ont respecté une minute de silence sur la grille.

Plusieurs tours de formation ont été réalisés derrière le Safety Car en raison du retour inattendu de la pluie. Certains ont parié sur une amélioration des conditions et sont restés en slicks, d'autres ont opté pour les pneus pluie. C'était notamment le cas d'Arthur Leclerc, troisième.

La course a finalement été lancée par un départ arrêté. Leclerc a profité de l'adhérence réduite pour surgir de son emplacement et prendre le commandement, devant Théo Pourchaire et Frederik Vesti, également en pneus pluie. En slicks, le poleman Jak Crawford a chuté à la sixième place durant le premier tour tandis que Jehan Daruvala, deuxième, a tout perdu en partant à la faute dans le deuxième secteur et provoquant la sortie du Safety Car.

Pendant cette neutralisation, la plupart des hommes en pneus pluie, à l'exception du duo de tête Leclerc-Verschoor, sont passés par les stands pour chausser les slicks en dépit des conditions précaires. Une mauvaise décision, puisque le même Verschoor a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du premier virage à la relance de course et a invité le SC à revenir en piste.

Cette fois-ci, Leclerc et son coéquipier Ayumu Iwasa en ont profité pour changer leurs gommes. Crawford a pu récupérer le commandement, devant Juan Manuel Correa et Zane Maloney (encore en pneus pluie). L'évolution de la météo était alors illisible.

À la relance, Victor Martins a tiré son épingle du jeu en passant de la sixième à la troisième place. Suivaient ses compatriotes Isack Hadjar et Clément Novalak, respectivement 21e et 20e sur la grille de départ ! Les pilotes français ont bénéficié de grosses bagarres dans le peloton pour se constituer un petit matelas d'avance sur des pilotes plus véloces, tels que Pourchaire, Bearman, Vesti ou encore Fittipaldi.

Au cap de la mi-course, Crawford possédait 1"6 d'avance sur Correa et 2" sur Martins. Novalak, qui s'est défait de Hadjar, était le nouveau quatrième homme du classement. Martins a ensuite porté une attaque sur Correa au sommet de la côte pour prendre la deuxième place. En manque de rythme, le pilote VAR a été attaqué quelques boucles plus tard par Novalak et Hadjar, qui ont pu passer.

Au même moment, Enzo Fittipaldi était envoyé en tête-à-queue à haute vitesse par Kush Maini, qui l'a tassé dans de l'herbe mouillée. Seul le Virtual Safety Car a été déployé.

Une fois le drapeau vert agité, Crawford a pu gérer son avance sur ses poursuivants et remporter sa première course de F2. Martins est monté sur la deuxième marche du podium et Novalak sur la troisième, faisant ainsi son retour dans le top 3 depuis le sprint de Zandvoort de l'an dernier.

Cependant, le pilote Trident a été disqualifié plusieurs heures après la course en raison d'une pression de pneus illégale. Hadjar a donc hérité du podium, Correa, Stanek, Hauger, Doohan et Bearman ayant inscrits les derniers points en jeu.

Red Bull Ring - Course Sprint