Delétraz et Piquet avec Charouz pour la saison 2020 de F2

Charouz avait fait rouler Louis Delétraz et Pedro Piquet lors des essais d'après-saison d'Abu Dhabi et les a donc désormais confirmés pour la saison 2020. Le Suisse a terminé huitième du championnat en 2019, au sein de Carlin, et est monté sur trois podiums en autant de saisons de F2. Il avait déjà roulé pour le compte de Charouz en 2018.

"Je pense que cette année Charouz a démontré beaucoup de choses car lors des cinq dernières courses, ils étaient dans le top 3 en qualifications, avec une pole et une voiture toujours rapide", a déclaré Delétraz à Motorsport.com. "J'ai confiance en mon retour là-bas car je les connais, j'ai vu les progrès en essais et ils ont été très, très importants entre 2018 et 2019."

Delétraz – qui dispose d'un sésame très recherché, à savoir la Super Licence qui permet de courir en Formule 1 – croit toujours que des sorties dans des monoplaces de la discipline reine seront possibles à l'avenir, après avoir passé l'année 2019 dans le simulateur Haas. "J'ai toujours dit que je ne reviendrais pas en F2 s'il n'y avait aucune chance d'aller en F1 après. Je n'ai aucun intérêt à rester en F2 juste pour faire de la F2. J'ai une Super Licence, je veux être en F1, donc l'année prochaine devra être bonne et nous allons travailler pour cela, ça c'est sûr."

Delétraz a roulé avec Rebellion en LMP1 lors des rookie tests de Bahreïn le week-end dernier et a expliqué à Motorsport.com qu'un double programme WEC/F2 serait "parfait" pour lui. "Si je peux faire la manche de Spa en WEC et Le Mans en plus de la F2, il s'agirait du programme parfait pour moi. Avec la nouvelle catégorie Hypercar qui arrive, c'est le bon moment pour être impliqué en WEC. Nous discutons avec Rebellion et c'est pourquoi je roulais en essais à Bahreïn."

La grille 2020 de F2 jusqu'ici :

Équipe Pilotes Carlin Yuki Tsunoda TBA ART Grand Prix Marcus Armstrong

Christian Lundgaard UNI-Virtuosi Callum Ilott Guanyu Zhou DAMS Dan Ticktum Sean Gelael Prema Racing Mick Schumacher Robert Shwartzman Charouz Racing System Louis Delétraz Pedro Piquet HWA Artem Markelov Giuliano Alesi

En italique, les pilotes fortement pressentis dans les écuries correspondantes.

Avec Jack Benyon