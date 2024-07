Le développement des F2 et F3 confié à deux femmes

Sophia Floersch, pilote du plateau FIA F3, et Chloe Chambers, pilote en F1 Academy, ont participé à des essais groupés de Formule 2 et de Formule 3 à Silverstone les 12 et 13 juillet, pour apporter leur collaboration dans la définition des périmètres de réglages des voitures de F2 et de F3 afin de répondre aux besoins d'un large éventail de pilotes et "rendre les deux championnats aussi accessibles que possible".

Ce programme de deux jours s'est concentré sur un examen complet de toutes les configurations de suspension utilisées tout au long de la saison, afin d'améliorer les performances des voitures.

Durant ces essais, les deux pilotes ont pu essayer une large gamme de réglages sur différents composés de pneus, travaillant ainsi sur le freinage, l'accélération, l'effort de direction, le positionnement du volant et, plus généralement, sur l'ergonomie des voitures.

"Les données recueillies et les commentaires des pilotes aideront à définir les limites des réglages pour les équipes F2 et F3 en 2025", explique le service communication des deux championnats d’accès à la F1.

Au cours des deux journées, Floersch a effectué un total de 96 tours au volant de la F2 2024. Chambers a bouclé 97 tours au volant d'une F3 2019 hybride, dont les pièces ont été modifiées pour simuler le comportement et les exigences de la F3 2025.

"Le but de ce test était pour Chloe et moi d'essayer les voitures de Formule 3 et de Formule 2 respectivement, en termes de performances et d'efficacité car la FIA et le Formula One Group veulent rendre les deux championnats plus homogènes", précise Sophia Floersch. "Nous avons également testé différents composés de pneus qui modifient l'effort de direction et fait une [simulation de] course longue, qui devient de plus en plus facile au fil des tours. Au final, j'ai trouvé une configuration qui me plaisait, qui était le bon équilibre entre l'effort et la sécurité."